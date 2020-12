Být mámou mi nikdy nenahánělo žádný strach, říká Veronika Kašáková

Jak se cítíte?

Dneska se cítím velice dobře, protože je to tady v hezké atmosféře. Navíc pracuji se svou kamarádkou, takže je to příjemné s užitečným, protože teď jsme se všichni viděli málo a oni o mě moc stáli. Takže jsem se nechala mile přemlouvat a ten dnešní den si užívám.

Jste v dnešní době hodně obezřetná? Propadáte někdy panice?

Byla jsem velmi pozitivní, doslova, dokud se nás nemoc covid-19 netýkala osobně. V tu chvíli už člověk trošku mění názor, když to prožívá, a kor když je ještě v tomto stavu. Kolem sebe mám mladé lidé, ale nutí mě to zamýšlet se nad těmi staršími nebo nad těmi, kteří jsou nemocní. Takže na místě je obrovská zodpovědnost a myslím si, že bychom všichni měli být opatrní.

Zanadávala jste si někdy nad absurditou některých opatření?

Přiznám, že to úplně nesleduji nějak detailně. Co můžu a co nemůžu se ke mě dostane, když třeba potřebuji někam vyrazit. Takže si to úplně netroufám hodnotit, protože nejsem odborník. Nechci vůbec říkat své názory. Myslím si, že jsou lidé unaveni, ale pořád je lepší být unavení, ale zdraví, že jo?

Jak se těšíte na roli maminky?

No tak jdeme do finále! (smích) Jako prvorodička cítím, že to všechno bude nové, říkám si, jestli to zvládnu, jaké to miminko bude. Je to opravdu jiný stav v tom, že emoce lítají nahoru a dolu. Samozřejmě se strašně těším. Snažím se to nějak představovat, ale narodí se osobnost, kterou člověk dopředu neví. Takže jsem otevřená všemu a všechno přijímám.

Vy jste neměla klasické dětství. Máte třeba obavy, abyste byla dobrou mámou?

My jsme se tady o tom bavili už deset let zpátky, že být mámou mi nikdy nenahánělo žádný strach, naopak se cítím trošku pevná v kramflecích. Je to i proto, že mám vystudovanou pedagogiku a už jedenáct let pracuju s dětmi. Zároveň mám celoživotní praxi z děcáku, kde jsem byla obklopena dětmi. Takže se nebojím, ale znovu říkám, že vůbec nevím, co přijde. Já už jsem byla několikrát v životě v situacích, kdy jsem si řekla, že když se stane tohle, tak budu taková. A pak jsem byla úplně jiná. Překvapuji sama sebe a třeba překvapím i tentokrát. Člověk bude dělat chyby a jsme prostě jenom lidi.

Co je podle vás nejdůležitější vštěpovat do hlavy mladistvým, kteří opouští dětské domovy?

My se úplně nezaměřujeme na to, co vštěpovat, protože i z vlastní zkušenosti chápu, že je to mladý člověk, který to má jedním uchem sem, druhým ven. Ale snažíme se na ně dohlídnout, mapovat jejich situaci a otevřít jim oči, aby neudělali zbytečné chyby. Situace, do které koncem ústavní péče přicházejí, je složitá, a oni si mnohdy neuvědomují jak moc.

Jaké jste si naplánovala Vánoce?

My jsme řešili bydlení a všechnu přípravu na miminko, tak jsem včera říkala: Hele a mám upéct alespoň nějaké cukroví? Řekli jsme si, že to letos ještě nebudeme úplně hrotit a že se naopak připravíme na miminko a budeme u partnerovy rodiny. Těším se, že mě někdo bude opečovávat.

Považujete se za nadměrně empatickou osobu?

Netroufám si úplně takhle sebe hodnotit. To by mohl říct někdo jiný, ale empatická rozhodně jsem.

Když dojde na Štědrý večer, tak čím ráda děláte nejbližším radost?

Máme to nastavené tak, že si nedáváme materiální dárky, kromě dětí, ty je dostanou. Ale nadělujeme si zážitky. Sedm let jsme lítali na dovolenou každé Vánoce, takže letos poprvé budeme doma. Mezi dospěláky jsme si řekli, že každý si může koupit, co chce, ale kupujeme si opravdu malé drobnosti. Největší dárek, který můžeme někomu dát, je čas trávený společně. Takže doufám, že tím někomu dělám radost.

Před objektivem jako doma. Bojíte se, že postavu po porodu nepůjde úplně snadno získat zpátky?

No já počítám s tím, že to bude snadné! (smích) Ale zatím nad tím úplně takto nepřemýšlím, tam ještě nejsme. Kdyby to šlo hůř, tak jsem docela dříč a nenechala bych to dojít do nějakých extrémů. Ve chvíli, kdy je žena v tomhle stavu a krátce po něm hodně kritická, je to až nevděčné k tomu, co se všechno povedlo, myslím ten nový život a příchod na svět.

Víte pohlaví miminka?

Víme a prozradíme, ještě ne tady vám dneska. Ale trošku napínám, naši followeři a fanoušci už mi nadávají, že to dlouho trvá, tak to musím nějak naplánovat. Hezky jim to oznámíme.

Přemýšlíte nad šestinedělím, co vám přinese?

Jelikož mám kolem sebe dost čerstvých maminek, nebo stejně těhotných, tak ty názory jsou různé. Informací i rad, které častokrát přišly i nevyžádané, bylo přemnoho. Pak se i objeví strach, aby to bylo tak, jak bych si přála. Znovu se ale vždycky zastavím a říkám si: Veroniko, ještě tam nejsi, řeš to, až to přijde. Takže se nechci strachovat, protože to třeba bude pohodář po mámě a bude spát pořád.