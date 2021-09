Mám úpravu prsou a výplně rtů. Nemělo by se to tajit, míní miss Šteflíčková

Jak se změnil váš život po soutěži Miss?

Nějaké věci se změnily, vlastně i po pracovní stránce, ale jinak je to tak všechno v pohodě.

Patříte mezi modelky, které se nebály přiznat úpravy na obličeji a těle.

Já si myslím, že to není věc, která by se měla tajit. Vždy, když jsem na něco šla, tak jsem to přiznala. Mám úpravu prsou plus výplně rtů.

Bylo to bolestivé, nechat si udělat ňadra a rty?

Rtů jsem se ani nebála, už jsem na to šla podruhé. Ale operaci prsou jsem oddalovala, to přiznávám. Docela jsem se obávala. Ale pak jsem si říkala, že se není čeho bát, tak jsem to prostě riskla a doufala, že všechno bude v pohodě. A naštěstí to tak je.

Jaké máte teď míry?

Teď mám – tedy naštěstí se to během covidu nějak nezměnilo – 88-60-93.

Ze kterých států vás nejčastěji oslovují kvůli práci?

To je těžká otázka, to já sama ani nevím.

Lea Šteflíčková (12. srpna 2021)

Nebo vás v současnosti spíš živí Instagram?

V současné situaci je to Instagram plus modeling. Já jsem celou dobu cestovala, ale jak přišel covid, tak jsem bohužel musela zůstat tady v České republice a je to teď těžší. Takže jsem tady u nás a mám přehlídky, focení plus ten Instagram.

Co říkáte na esteticky upravené krásky, které nic nepřiznají a na sociálních sítích hlásají o přirozené kráse?

Už jsem se párkrát s takovými děvčaty setkala. Já to nechci odsuzovat. Pokud to ona nechce říkat, tak ať to neříká. Ale nejhorší je, že člověk to na té fotce vidí, že tam nějaká úprava je. Je to na té osobě. Ale nevím. Podle mě je to vždy lepší přiznat než zatloukat.

Je pro modelku těžké najít někoho k sobě, kdo ji bude milovat, bude hodný a nebude žárlivý?

(smích) Je to těžší občas a taky jsem se s tím už z mé osobní zkušenosti setkala. Ale znám i holky, které to překonaly a jsou šťastné a mají přítele.

Momentálně jste singl?

Ano.

Česká Miss 2018 Lea Šteflíčková

Co aplikace na randění? Zkoušela jste Tinder?

Ne. Vůbec. Já se tomuhle vyhýbám, těmto aplikacím. Ale vím, o co se jedná! (smích)

Nějaké špatné reference?

To ne. Kamarádky mají Tinder a já si s tím občas hraju a řeknu jim, že jo, ten se mi líbí. Ale osobní zkušenosti nemám. Nemám žádnou takovouto aplikaci.

Zkusila jste někdy někoho sama oslovit v klubu?

To jsem nikdy neudělala. Nejsem typ člověka, že bych šla za frajerem a řekla: Hele, zrovna se mi líbíš!

Jak často se vám dostává pozvánek na Instagramu?

Teď chodí dost často. A jsou to takové opakované zprávy, že to třeba ten člověk vymaže a potom to zase napíše znova. Je to furt dokola, ale já se nad tím vždycky pobavím.

Česká Miss 2018 Lea Šteflíčková pochází z Ústí nad Labem.

Co byste rozhodně nechtěla na partnerovi mít nebo vidět?

To je dost těžké. Jsem dost vybíravý člověk, to řeknu upřímně, ale asi není nějaká úplně konkrétní věc, že by mi vadila. Když si s tím člověkem sednu, tak je to pak jedno.

Varují vás ostatní modelky před neseriózními fotografy a akcemi?

My jsme takový menší rybníček, takže i holky, co cestují do jiných zemí, si pak všechny všechno říkáme a předáváme si takovéto informace.

Jakou největší rivalitu jste kdy v modelingu zažila?

Myslím, že asi největší rivalitu jsem zažila v Miss. Ze začátku to bylo v pohodě, že jsme s holkami vycházely. Ale jak už se to blížilo ke konci a měly jsme poslední soustředění, tak pak už jsem viděla na holkách, že jsou nervózní a začaly po sobě už štěkat. Říkala jsem si, že to už je špatný.

Takže v České Miss.

(smích) Ano, v České Miss. Ale myslím, že to je všude, nejenom v této soutěži. Je to tak i v modelingu. Setkala jsem se s tím, že jsem byla s holkami na apartmánu a jedna vyfoukla té druhé kšeft, takže na sebe byly naštvané. Ale tak to není chyba té holky, je to na tom, jaký si klient vybere typ holčiny.