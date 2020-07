Miss Mališová přiznala boj s nemocí. Vypadala mi půlka vlasů, prozradila

„Nechtěla jsem o tom nikomu říkat, ale možná tím pomůžu někomu se stejným problémem. První měsíce jsem brečela a nedokázala jsem se o tom bavit. Byla jsem z toho smutná a ve stresu,“ začala Karolína Mališová svůj příspěvek o alopecii s tím, jak si je vědoma, že jsou i vážnější nemoci.

„Před Vánocemi jsem seděla se ségrou a měla jsem vyčesaný drdol. Ona se mě zeptala, jestli vím o tom, že vzadu nemám vlasy. Myslela jsem, že si dělá srandu, a tak mi to vyfotila telefonem. Chybělo tam kolečko vlasů a vypadalo to jako klasická pleška. Utíkala jsem na kožní a chtěla jsem, aby mi hned nasadili nějakou léčbu. Dostala jsem jen šampon a kortikoidy. To bylo všechno. Nikdo mi nevysvětlil, z čeho to je, jak se to stalo,“ svěřila se misska.

Byla také na vyšetření krve, kde se však nic nenašlo. I když si modelka myslí, že kortikoidy jsou svinstvo, pár dnů je brala, protože doufala, že to zabere. Nic se nestalo, akorát se jí ještě víc zhoršila pokožka na postiženém místě.

„Nezastavilo se to a vypadala mi půlka vlasů. Opravdu. Po čtrnácti dnech to byl celý týl. Pak to začalo padat i za ušima, kouty, celá pěšinka. Možná to nebylo vidět, protože mám hodně vlasů a nosila jsem je rozpuštěné,“ řekla. „Začala jsem uvažovat, z čeho to může být. Četla jsem, že podle závažnosti onemocnění alopecia areata by mi mohlo vypadat také obočí nebo řasy.“

Vypadávání vlasů může způsobit dlouhodobý stres. Modelka měla přitom hodně hektický rok. Dělala státnice, měla ulítané prázdniny, stěhovala se do Prahy, čekala ji nová škola.

„Snažila jsem se všechno stíhat a honila jsem se. Moje tělo mi to připomínalo, ale já jsem ho ignorovala,“ přiznala modelka a prozradila, že kamarádka jí poradila kliniku v Praze.

Modelka se dočetla, že by na její problém mohla pomoct akupunktura. Lékařka jí řekla, že má docela hodně vypadaných vlasů a naordinovala jí dvakrát týdně mezoterapii, karboxyterapii a akupunkturu.

„Nebyla to procházka růžovým sadem. Bylo to hodně bolestivé. Při mezoterapii se vpichují to těch plešatých míst nějaké látky. Bolelo to jako kráva, měla jsem asi 150 vpichů. Karboxyterapie jsou plynové injekce, ty nebyly tolik bolestivé Při akupunktuře se napichovaly body na psychiku, stres, vlasy a krev,“ řekla Mališová a prozradila, že po třech měsících intenzivní léčby se její stav zlepšil a vlasy rostou. Zároveň poděkovala svým fanouškům za podporu a hezké zprávy, které jí přišly po zveřejnění problému.