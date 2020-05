Muži jsou stejní jako před sto lety, míní Miss Global Karolína Kokešová

Většina žen a dívek v průběhu doby mění svůj postoj k tomu, co je pro ně u mužů zásadní, Karolína Kokešová má již od puberty jasno. „Pro mě jako pro ženu je velmi důležité cítit se v bezpečí. Cítit, že můj partner není žádná ‚bábovka‘, zastal by se mě v každé situaci a vždy mě podpoří. To je asi to, co vyhledávám odjakživa,“ prozradila modelka a dodala, že vizuální stránka pro ni není prioritou.

„Co se týče fyzična, tak asi nemám vyhraněný, oblíbený typ, co se mi líbí. Líbí se mi muži charismatičtí, kteří jsou osobnosti a jsou chytří. Musím si s ním mít o čem povídat a smát se.“

Jasno má světová královna krásy Karolína Kokešová i v tom, že nevidí nějaký zásadní rozdíl mezi tím, jací jsou muži dnes ve srovnání s dobou před sto lety. „Myslím, že muži jsou pořád stejní, jen s dnešní dobou mají nejspíš někteří tendenci pohodlnět. Je to určitě i kvůli přehnanému propagovanému feminismu, který já určitě v přehnané formě neuznávám. Chlap by měl zastávat roli chlapa a tu pozici mu s radostí přenechám a nechám ho mě hýčkat a být gentlemanem,“ vysvětlila.

Modelka bude jednou z porotkyň nové soutěže Český Chlap, která podle organizátorů hledá opravdové muže. „Soutěž není jen o nagelovaných frajírcích, má větší hloubku a nedělá z chlapů holky. Myslím, že každá zkušenost v životě je přínosem, a proto bych určitě každému muži doporučila se přihlásit,“ řekla misska a prozradila, jak bude vybírat mezi uchazeči o titul. „Na to asi nejsou žádná speciální kritéria či rady. Prostě ať přijdou, jsou usměvaví a sami sebou a ukážou nám, jak vypadá, pravý chlap.“

Karolína Kokešová letos za dramatických okolností vyhrála Miss Global, přestože se finále pokusil zmanipulovat mexický sponzor. Loni v České Miss skončila jako druhá vicemiss, ale zvítězila v internetovém hlasování. Vystudovala turistický management na Vysoké škole hotelové v Praze, ale živí ji modeling. Hrála osm let basketbal, jenže v patnácti kariéru přerušila kvůli přetrženým vazům v koleni. Deset let se věnovala klavíru, baví ji jóga.



David Snášel a Karolína Kokešová

Jejím partnerem je David Snášel, který začal podnikat už na střední škole. Dnes je majitelem holdingu Group of Node sdružujícího řadu firem. Vedle energetiky, realit a poradenských služeb se prosadil zejména jako provozovatel digitální reklamy, ale věnuje se i produkci a promotérství hudebních akcí v žánru hip hopu a rapu. Vystudoval policejní akademii, dále má doktorát ze správního práva, dokončil i studia filozofie.