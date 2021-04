Momentálně tu máme důležitější věci než svatbu, říká misska Kopíncová

„Bylo to strašně příjemné, protože už mám za sebou nějaké svatební editoriály. Ale nikdy to nebylo s mým přítelem. Vždycky říkám, že když se vidíte poprvé v životě, ač jste sebelepší modelka či model, tak to vždycky cítit, že jste přece jenom cizí lidi. Ta atmosféra je jiná. Když se dotýkáte, není tam cítit příběh, vášeň,“ míní královna krásy.

Když fotila svatební snímky s přítelem, vyšly z toho podle ní fotky úplně jiné. „Alespoň pro mě mají citovou hodnotu a vazbu. Myslím, že se hrozně povedly. Měli jsme takovou svatbu nanečisto. Ale my ji nechceme v zimě, ani tady v Česku,“ prozradila.

Svatbu však s partnerem rozhodně plánují. Přesný termín zatím nemají i s ohledem na stávající opatření v souvislosti s covidovou pandemií. „O veselce přemýšlíme docela intenzivně. Záleží, jak se to všechno bude vyvíjet,“ říká Kopíncová, která čeká také na informace ohledně světového finále Miss World, kde bude zastupovat Česko.

„Uvidíme, co soutěž krásy, co Miss World. Když se to všechno uklidní a situace se stabilizuje, tak věřím, že do toho praštíme. Momentálně tu máme důležitější věci,“ dodala modelka.