Miss mi pomůže se zviditelněním, chci být moderátorkou, říká Kopíncová

Co vás na světě Miss a modelingu nejvíce fascinuje?

Jsem hrozně společenský človíček, ráda potkávám nové lidi v nových prostředích. Nemám ráda stereotyp, takže mě baví, když je to pokaždé trošku jiné, ať už přehlídka, focení, vždycky jsou tam jiní lidé, je to jiný styl. Mně se na tom líbí variabilita.

Čím jste pro ostatní charakteristická a líbivá?

To by spíše měli říct ostatní. Ale myslím, že to bude tím, že jsem empatická, jsem pro každou srandu a jsem spíše usměvavý človíček, který má rád zábavu.

Jak jste se do soutěže krásy vůbec dostala?

Pocházím z malinkatého městečka, které se jmenuje Vrbno pod Pradědem, ale momentálně žiji a studuji mediální komunikaci a žurnalistiku v Brně. Do světa modelingu jsem se dostala docela pozdě, když mi bylo osmnáct let. Do té doby jsem jezdila na kole, měla červené vlasy, tunel v uchu, takže bylo trošku překvapení, že jsem se vydala tímto směrem.

Do Miss mě nepřihlásil nikdo, dostala jsem nějaké tipy, protože už jsem se v tom pohybovala a chtěla jsem se trošku posunout, zkusit něco nového. Byla to pro mě možnost zviditelnění do budoucna, protože bych se chtěla živit tím, že budu dělat moderátorku.

Co vás přimělo k osobnímu posunu stát se z holky s červenými vlasy modelkou?

Vůbec nevím, asi mi skončilo období puberty. (smích) Šlo to nějak ruku v ruce, když jsem potom přišla na střední školu v Ostravě, kde jsem bydlela pět let. Ostrava je sice divoké město, ale už i tak tam člověk vnímá, že lidé jsou trošku jiní, než třeba na vesnici, nebo malém městečku. Takže jsem se jim chtěla trošku přizpůsobit a stylizovat se do nich. To mě nakoplo.

Najíte se vůbec jako modelka? Máte nějaké oblíbené kalorické jídlo?

Já miluji jídlo! Kdysi jsem to měla tak, že jsem si vůbec nemusela hlídat, co jím. Měla jsem velice rychlý metabolismus, ale to bohužel skončilo, když jsem onemocněla. Teď se tomu musím trošku přizpůsobovat, ale miluji českou kuchyni a všechno sladké, hlavně dorty.

23. července 2020

Co ostatní finalistky? Byly jste kamarádky, nebo rivalky?

Myslím, že to byl vcelku jiný ročník. Byla jsem hodně překvapená, protože to o nás říkalo i vedení soutěže, že všechno bylo velice příjemné a kamarádské. Já jsem se do takového kolektivu nikdy nedostala, takže jsem sama nevěděla, co mám očekávat. Byla jsem z toho příjemně překvapená. Když už se blížilo finále, tak jsme byly všechny nervózní a se stejným cílem a vizí, takže je jasné, že už to nebylo natolik uvolněné a veselé. I tak si myslím, že jsme to velice dobře ustály.

Co byste chtěla dokázat do pěti let?

Určitě stát se moderátorkou, živit se tím, co mě baví a co studuji. To jako povolání. Pak už by pomalu mohl být nějaký domeček s přítelem za Prahou a hlavně chci být šťastná. Každý má své sny, kterým já radši říkám cíle, a ty si zkouším pomaličku plnit.

Teď sice žijeme v omezenějším módu, svět není úplně otevřený, ale jak vypadá ideální léto pro dívku, jako jste vy?

Každé moje léto bylo zatím jiné. Jednou je to více pracovní, pak zase cestovní. Na začátku moc neplánuji, beru to, co přijde. Takže když je možnost někam rychle vycestovat, třeba jako poslední dovolená, tak to byla hurá akce během dvou hodin. Když jde samozřejmě o pracovní příležitosti, tak jdu radši do práce. Vlastně vám ani nedokážu říct, jaké je moje ideální léto.

Vítězky soutěže krásy Miss Czech Republic 2020: Vítězky soutěže krásy Miss Czech Republic 2020: Veronika Šmídová, Angelika Kostyshynová, Karolína Kopíncová, Natálie Kočendová a Barbora Aglerová

Spoustu mužů bude zajímat, co taková misska očekává od svého životního partnera?

Musím říct, že přítele mám a mám v něm přesně to, co očekávám. Je to pro mě muž s obrovským srdcem, který má obrovské charisma, z čehož se mi podlamovala kolena už na našem prvním rande. Ale je hlavně hrozně starostlivý a pozorný. Některé ženy to až tak nevyžadují, nebo nepotřebují, ale já vím, že péči potřebuji a mně to imponuje a přesně tak se ji i snažím vracet.

Co když se vám otevřou dveře modelingu v zahraničí, zkusíte to?

Zatím jsem nikdy neměla příležitost vycestovat do zahraničí s modelingem, ale hrozně ráda bych to zkusila. Jsou to nové zkušenosti a možnosti, které by mne mohly zase kousek posunout, takže určitě bych do toho šla.

Co říkáte na nároky, které modelingový byznys klade na děvčata? Nemyslíte si, že to dokáže zničit sebevědomí?

Záleží asi na tom, v jakém věku děvčata do modelingu jdou. Věřím, že kdybych do Miss šla v mých osmnácti letech, tak by to jistě nedopadlo tak, jak to dopadlo teď. Potom záleží na tom, jak je člověk houževnatý a jaký je povahově a jak je vychovaný. Čím jsou dívky starší, lépe znají vlastní hodnotu a dokážou se třeba lépe bránit agentům, kteří jim vytýkají nedostatky, než ve třinácti letech.

Miss Czech Republic 2020 Karolína Kopíncová

Co říkali na vaši korunku krásy doma? Kdo z toho měl největší radost?

Rodinu vídám méně často, než bych chtěla, ale je to i proto, že jsme rozlítaní po celé České republice. Všichni ale celou dobu se mnou byli a drželi palce a moc mě podporovali. Moje maminka dokonce byla na finálovém večeru a chudáček celé to proplakala. Doufám, že štěstím! (smích). Takže myslím, že maminka měla největší radost, ale zážitek jako takový z toho mají asi všichni.

Kdybyste měla časem ve společnosti nějakou větší moc a bylo by téma, které byste mohla otevřít, které by to bylo?

Těch témat, která jsou u nás stále tabu, je strašně moc. Ale asi bych řešila homosexualitu jako takovou, jak lidé vnímají homosexuální páry. Znám spoustu úžasných lidí s jinou sexuální orientací, mám je hrozně ráda a jsou to skvělí lidé. Mrzí mě, když na ně má někdo nemístné narážky, přitom si to vůbec nezaslouží a ti lidé, co to říkají, vůbec nejsou v právu. Takže asi tuhle sféru.

Bojovala byste pro to, aby mohli mít vlastní děti nebo plnohodnotné sňatky jako každý jiný?

Určitě. Jsem pro, protože nezáleží na tom, jaké pohlaví vám lásku dá. Je to hlavně o tom, že vám tu lásku někdo dá.