Karolínu jsem ujistil, že ji za jinou missku nevyměním, tvrdí přítel Kopíncové

Karolína Kopíncová o soutěži krásy i práci

Dostáváte často otázky ohledně takzvané missí nemoci?

Vím, že se mnoha dívkám po vítězstvích v soutěžích krásy vztah rozpadl, ale vždy odpovídám, že v nás dva věřím. Pokud to má někdo zvládnout, tak my dva. (Radovan: Vždycky když se mě někdo zeptá na missí nemoc, tak říkám, že jsme to dlouho probírali a že jsem Karolínu ubezpečil, že ji za žádnou jinou missku nevyměním.)

Karolína Kopíncová Vítězka letošního ročníku Miss Czech Republic se narodila v Olomouci, dětství prožila ve Vrbně pod Pradědem. Absolvovala Přírodovědné lyceum v Ostravě a nyní studuje mediální komunikaci a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Potom by ráda pracovala jako moderátorka.

K čemu je vám titul Miss?

Existují tři větší soutěže krásy. Já si vybrala tu, která má nejvíce licencí na světové soutěže a má dle mého největší prestiž u nás. Líbilo se mi, že jsme procházely mnoha soustředěními a dostaly se k zajímavým informacím. Ráda vzpomínám na školení etikety, charitativní činnosti a komunikace.

Jak vidíte svou budoucnost?

Studuji žurnalistku a chci se stát moderátorkou. Je mi dobře ve společnosti, nevadí mi mluvit na veřejnosti. Myslím si, že žurnalistika a modeling jsou dva obory, které jdou velice dobře propojit, a soutěž Miss mi dala skvělou příležitost, jak se zviditelnit.

Jaký je váš překvapivý koníček?

Od třinácti let jezdím na kole MTB. Je to speciální kolo, se kterým se skáče přes překážky a dělají se s ním triky ve vzduchu. (Radovan: Představte si skatepark s překážkami, ve kterém se jezdí na skateboardech. Tak Karolína dělá něco podobného, ale s kolem. Když jsme u ní doma ve Vrbně, často do jednoho takového chodíme. Karolína jezdit a já se o ni strachovat.)

Jak vypadalo vaše dětství?

Vyrůstala jsem v malé vesnici, jsem zvyklá na přírodu, na zvířata. Nebyla jsem jako dnešní děti, které sedí doma a koukají do mobilů. Běhala jsem v lese, stavěla bunkry, jezdila na čtyřkolkách a na buginách.

Kde se snažíte pomáhat?

Začala jsem působit v nadačním fondu Slza zvířat, který pomáhá útulkům. Zajišťuje peníze na krmivo, na opravy, na vše, co je s provozem spojené. Jsem tam tisková mluvčí, ale snažím se být platná i jinak.

Proč jste s Radovanem?

Je výjimečný. Podporuje mě ve všem, co dělám. Miluji na něm řadu věcí. To, jak se chová ke mně a dalším lidem, jak je starostlivý, pozorný a má obrovské charizma. Líbí se mi, že svou práci dělá srdcem. (Radovan: To není fér, to je moje definice pro tebe.)

V čem jste stejní?

U nás neplatí to, že protiklady se přitahují. Máme stejný vkus na hudbu, jídlo, stejnou bláznivou náturu, jsme oba ambiciózní a máme stejně nastavené priority. Víme, co od života chceme, a společně si to plníme.

Radovan Surý o seznámení i stěhování

V čem vám Miss změní život?

Oběma nám ho ulehčila. Abychom byli co nejvíce spolu, žili jsme dva roky v Brně, kde Karolína studuje. Studio mám ve Zlíně, ale většina klientů je v Praze. Takže jsem neustále přejížděl mezi Zlínem, Brnem a Prahou. Teď se stěhujeme do Prahy, takže mi na cestách odpadne mezistupeň Brno.

Radovan Surý Narodil se v Ostravě. Vystudoval obor animace a audiovize na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Je spolumajitelem firmy Bare Bear Production - BBP.studio, která se zaměřuje na digitální 2D, 3D animaci a obrazovou postprodukci a stojí za řadou reklamních spotů, pořadů a seriálů.

Jak jste soutěž prožíval?

V modelingu se pohybovala, už když jsme se poznali. Vím, že ji ta práce baví, takže jsem ji samozřejmě podporoval. To spíše ona si nevěřila. Nejdříve se rozhodovala, zda do toho jít, či ne. Pak mi telefonovala: „Já tady nebudu, nemám šanci, je tady tolik krásných slečen.“ Ale já věděl, že uspěje.

Čím se pracovně zabýváte?

Jsem spolumajitelem animačního studia, které se zaměřuje na digitální 2D a 3D animaci a obrazovou postprodukci. Děláme zakázkovou tvorbu, tedy online a televizní reklamy. Pochází od nás i instruktážní video promítané na palubách letadel ČSA, dělali jsme video z průchodu bezpečnostní kontrolou na letišti Václava Havla.

Co vám udělalo radost?

Úspěch seriálu Mrazivá tajemství. Šlo o animovaný seriál pro dospělé, takže netradiční formát, který u nás vlastně neexistuje. Byl to srdcový projekt našeho studia a udělalo nám velkou radost, jak velký měl nakonec zásah. Mám pocit, že je to přes šest milionů zhlédnutí, a to na Česko není špatné.

Kde jste se s Karolínou poprvé viděli?

No, řeknu to, i když to působí jako ze seriálu You, který je o stalkerovi. Zahlédl jsem ji v davu na festivalu v Ostravě. Hned mě upoutala, byla krásná. Zároveň ale byla úplně jiná, usměvavá, krásně tancovala, prostě zářila. Pořád jsem se na ni díval. Myslím, že se na mě jednou dvakrát podívala, ale já na ni civěl pořád. Ale neoslovil jsem ji. Připadlo mi to hloupé, byla tam s přáteli.

6. srpna 2020

Jak jste ji našel?

Další den jsem se probudil s rozhodnutím, že ji musím najít. Zahlédl jsem totiž, že se s přáteli fotila. Šel jsem hledat na Instagram festivalu nějakou fotku, podle které bych mohl vypátrat, jak se jmenuje. Strávil jsem dva dny na telefonu. A povedlo se. Našel jsem ji. No jo, ale co jí napsat, abych nevypadal jako blázen? Zkusil jsem to. Pak jsme si psali, ale do setkání se jí zpočátku moc nechtělo. (Karolína: Nakonec jsme spolu šli ven a bylo to nejlepší rozhodnutí mého života.)

V čem jste rozdílní?

Lišíme se v drobnostech. Karolínka nepotřebuje ráno alespoň hodinu, než je schopna přemýšlet, a já zase zvládám zavírat zubní pastu hned po nanesení na kartáček.