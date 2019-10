Modelka Miranda Kerrová a její miliardář Evan Spiegel mají další dítě

„Z příchodu Mylese jsme radostí bez sebe. Děkujeme za všechna vaše přání a milá slova. Jsme nadšeni, že jsme našeho krásného syna mohli přivítat do rodiny,“ napsala Miranda Kerrová ve středu v příspěvku na Instagramu.



Z rozhovoru, který dala topmodelka před rokem australskému vydání magazínu InStyle, přitom vyplývá, že těhotenství nebylo plánované. „Druhé dítě určitě brzy neplánujeme. Ale jednou rozhodně ano. Mateřství miluji. Je to jedna z věcí, které mě dokážou v životě nejvíce naplnit,“ tvrdila Kerrová.

Prvorozeného syna Flynna má topmodelka s britským hercem Orlandem Bloomem (42). S tím žila Kerrová od července 2010 do prosince 2013. Bloom je nyní zasnoubený se zpěvačkou Katy Perry (34), kterou požádal o ruku letos 14. února na svatého Valentýna.

Se zakladatelem mobilní aplikace Snapchat, miliardářem Evanem Spiegelem, za něhož se provdala předloni v květnu, má Miranda Kerrová již sedmnáctiměsíčního syna Harta.



Modelka v jednom z rozhovorů prozradila, že až do svatební noci se Spiegelem si musela nechat zajít chuť na sex. „Zatím nic nebylo. Až do svatby. Můj partner je velmi konzervativní. Nemůžeme to dělat. Prostě čekáme,“ řekla Kerrová v únoru 2017 pro britský deník The Times.

