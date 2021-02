Těhotná modelka Vojtová se vdala. Předtím konvertovala k judaismu

Vojtová a Sason se vzali na konci ledna a obřad byl kvůli koronavirové pandemii online. Za svědky jim šli ženichův bratr se snoubenkou. Modelka se měla původně vdávat loni v létě v Izraeli a kvůli tomu konvertovala k judaismu. Svatební plány nakonec museli změnit.

Na veselce jí ovšem chyběli příbuzní z Česka. „Bohužel za Lindou nemohu přiletět. Nepustí mě do Ameriky, ani když mám pracovní víza. Byla jsem za ní naposledy v březnu. Ale je zbytečné se trápit něčím, co člověk stejně nemůže změnit. Pro mě je podstatné, že je Linda šťastná, a na prvním místě je jejich láska. Josh je báječný chlap, který má pět P,“ cituje web Super.cz maminku modelky Taťánu Vojtovou.

Vojtová čeká první miminko a zprávy o těhotenství se provalily loni v prosinci, když z USA nepřiletěla na pohřeb svého dědečka, hudebního skladatele Vadima Petrova. Měli spolu blízký vztah a modelka dokonce pro něj zorganizovala několik pražských koncertů.

Nepřiletěla ovšem nejen kvůli komplikovanému letu z New Yorku, ale i těhotenství. Vše vysvětlila stuha na věnci, který nechala do Prahy zaslat: „Nikdy nezapomeneme. Linda, Josh a nenarozený pravnouček.“

Linda Vojtová, která v roce 2000 vyhrála jako první Češka světové finále soutěže Elite Model Look, žije v New Yorku už devatenáct let. Jejím partnerem je finančník Joshua Sason, s nímž se seznámila v posilovně na spinningu a v roce 2019 se zasnoubili.



Modelka předtím žila čtrnáct let s americkým producentem s italskými kořeny Jamisonem Ernestem. S ním byla od roku 2014 zasnoubená, ale loni oznámili rozchod. Předtím však uvažovali o svatbě a iDNES.cz prozradili, že by na ní měla zaznít právě hudba Vadima Petrova. Vybrali si znělku z večerníčku Krkonošské pohádky.