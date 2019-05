Chci netradiční módní studio spojené se sladkostmi, říká Miss Kubíčková

Česká Miss Earth 2016 Kristýna Kubíčková má nyní práce nad hlavu a na zabývání se minulostí nemá čas.

„Mám toho docela dost. Chodím módní přehlídky, dělám influencera na sociálních sítích, mám za sebou kurz na vizážistku, takže když jdu fotit, mám výhodu, že se mohu upravit bez cizího přičinění,“ prohlásila. To však není po pracovní stránce vše. Modelka prý chystá něco nového, netradičního.

„No, je to zatím v myšlenkách, ale snad by to mohlo v budoucnu klapnout. Mám v plánu otevřít studio, jelikož jsem i vystudovaná cukrářka, spojila bych sladké s krásou. Bylo by to místo, kde by se dalo koupit módní oblečení, k tomu by byl dortík a kafe a samozřejmě i nalíčení,“ svěřila se Kristýna Kubíčková.

Blíží se pomalu doba letních dovolených, ovšem Česká Miss Earth 2016 přiznala, že zatím netuší, s kým a kam vyrazí. „Jsem single, takže se uvidí. A když nebude parťák, tak ráda vyjedu někam s kamarádkou nebo rodiči,“ dodala Kristýna Kubíčková, která nedávno fotila v ateliéru fotografa Jakuba Ludvíka.