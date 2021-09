Proč do sebe nechat řezat? Třikrát jsem rodila doma a do vody, říká Kurková

„Třetí mateřství prožívám velmi dobře. Mám po dvou klucích první holčičku, takže je to pro mě opravdu krásné, hodně emocionální a zároveň trochu jiné,“ říká Karolína Kurková v rozhovoru pro pořad Showtime.



„Je moc hezké vidět naše kluky, jak se chovají ke své ségře a jak se o ni pečlivě starají, neustále ji pusinkují a jak moc ji mají rádi,“ popisuje topmodelka.

Trojnásobná maminka zvolila i u svého nejmladšího dítěte domácí porod do vody. „O tuto metodu jsme se s manželem začali zajímat při mém prvním těhotenství. V té době jsem žila v New Yorku, kde většina žen podstupuje císařský řez. To jsem nechtěla. Jsem zdravá a není potřeba do sebe nechat řezat, když můžu rodit přirozenou cestou. Je to lepší pro mě i pro dítě,“ vysvětluje Kurková s tím, že kdyby hrozily jakékoliv komplikace, byla připravena jet okamžitě do nemocnice.

„Podstoupila jsem všechna nutná vyšetření a u porodu jsem měla svou asistentku. Bylo moc krásné rodit u sebe v domácím prostředí, kde se člověk cítí dobře. Vše proběhlo hladce. Já i holčička jsme byly v pořádku. Jakmile se dcera narodila, vzbudili jsme kluky, kteří s ní okamžitě mohli být. Byla to vlastně ta nejkrásnější věc, co jsem kdy zažila. Nic podobně krásného už nezažiji,“ myslí si topmodelka.

Do Česka přijela Karolína Kurková po dlouhých dvou letech. „Důležité je, že jsem konečně tady. I když je to jen na krátkou dobu. Jsem tu, viděla jsem rodiče, bráchu, babičku. Jsem za to moc ráda,“ pochvaluje si.

Karolína Kurková má s bývalým vojákem Archiem Drurym syny Naoaha (11) a Tobina (5). Modelka bydlí s rodinou ve Spojených státech, ráda a často se vrací do Česka.