Přítel je do mých nových prsou zamilovaný, říká misska Kopíncová

Modelka vylepšení poprsí stihla ještě před světovým finále Miss World, které bude letos v prosinci v Portoriku a Kopíncová na něm bude zastupovat Česko. Původně se soutěž krásy měla konat v Bangkoku v Thajsku, ale kvůli koronavirové pandemii a omezením organizátoři místo změnili.

„Augmentaci prsou neberu jako přípravu na světovou soutěž, jelikož Miss World na souměrnost postavy až tak nekouká. Beru to spíš jako součást sebe a že jsem si splnila sen. A mám z nich hroznou radost,“ prohlásila.

Modelka prozradila, že stejně tak potěšený je i její přítel, který ale nejdřív se zákrokem nesouhlasil. Nakonec však své protesty vzdal.

„On je do nich úplně zamilovaný. Říkala jsem, že si přítel už tři roky nesáhl na pořádná prsa, tak i pro něj je to příjemná změna. Prvně mi říkal, že se mu to úplně nelíbí, že chci na zákrok jít. Ale na druhou stranu viděl, že se mnou nic neudělá, nepřemluví mě a nezmění můj názor. Vzal to, jak to je,“ dodala.

Miss Czech Republic 2020 Karolína Kopíncová se narodila v Olomouci, dětství prožila ve Vrbně pod Pradědem. Absolvovala Přírodovědné lyceum v Ostravě a nyní studuje mediální komunikaci a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Do světa modelingu se podle svých slov dostala docela pozdě, když jí bylo osmnáct let.

„Do té doby jsem jezdila na kole, měla červené vlasy, tunel v uchu, takže bylo trošku překvapení, že jsem se vydala tímto směrem. Do Miss mě nepřihlásil nikdo, dostala jsem nějaké tipy, protože už jsem se v tom pohybovala a chtěla jsem se trošku posunout, zkusit něco nového. Byla to pro mě možnost zviditelnění do budoucna, protože bych se chtěla živit tím, že budu dělat moderátorku,“ řekla loni po zisku korunky krásy.