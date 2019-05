Modelka Joanna Krupová je ve svých čtyřiceti letech poprvé těhotná

„Ahoj lidi! Jen jsem s vámi chtěla sdílet tuto úžasnou zprávu. S manželem Douglasem jsme nadšeni z nové kapitoly našich životů. Nemůžeme se dočkat, až se potkáme s naším malým andílkem,“ napsala Joanna Krupová v neděli na Instagramu ke své fotce, na které je s pozitivním těhotenským testem v ruce.



„Díky bohu, že jsem si zmrazila vajíčka. Upřímně bych teď docela už šílela, kdybych to neudělala. Člověk se nechce vzbudit a říkat si: ‚Můj bože, co jsem si myslela?‘ Rozhodla jsem se před pár roky, že si je zmrazím, abych měla jistotu,“ svěřila se Krupová v roce 2017 magazínu Life & Style.

„Člověk nikdy neví, co mu život přinese. Co když přijde ten pravý čas na děti ve chvíli, kdy už je sami nemůžete mít?,“ dodala modelka.

Rodačka z polské Varšavy si v srpnu minulého roku vzala mediálního obchodníka Douglase Nunese (40). Před ním žila s francouzským obchodníkem Romainem Zagem (46). Toho si vzala na své první svatbě v roce 2013. O čtyři roky později následoval rozvod.

Joanna Krupová žije od svých pěti let v USA, kde se prosadila jako modelka a televizní celebrita. Fotila pro spoustu magazínů včetně Playboye, zahrála si ve filmech Pravá blondýnka, Planeta opic či Scary Movie 4, objevila se také v taneční soutěži Dancing with the Stars či reality show The Real Housewives of Miami.

V roce 2017 potěšila modelka polského původu fanoušky, když si nechala pomalovat nahé tělo tygřím vzorem a vystoupila tak před skupinku lovců – novinářů. Ve spolupráci s organizací PETA šla modelka s kůží na trh proti cirkusové drezuře divokých šelem v Británii. „Doufám, že britská vláda konečně zakročí a ukončí týrání zvířat pro lidskou zábavu,“ řekla tehdy.