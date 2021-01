Modelka Nováčková porodila dceru předčasně. Dostala nezvyklé jméno

„11. 1. 2021 ve 4:45 se naše holčička rozhodla, že začne objevovat tento svět. Tři týdny před termínem,” pochlubil se na instagramovém profilu Tim Sparv, hráč řecké Larisy, kde modelka i rodila.



„Vracel jsem se uprostřed noci z venkovního zápasu, když Jitka volala. ‚Myslím, že je čas,‘ řekla. ‚MYSLÍŠ?‘ zeptal jsem se. Po počáteční nejistotě se ukázalo, že je opravdu čas. Volala mi ve dvě v noci, ve tři náš autobus dorazil do Larisy a ve 4:24 byla naše holčička na světě. Neuvěřitelné. Maminka i dítě jsou v pořádku. Otec předstírá, že ví, co dělá,” popsal čerstvý tatínek fotku, na níž drží novorozenou dceru. Holčička dostala jméno Leah Elissa.



Jitka Nováčková je s finským přítelem téměř čtyři roky. „ON. To nejlepší přijde vždycky ve chvíli, kdy to nejmíň čekáš. A tak přišel. A oba jsme to věděli hned. A nejlepší je, že tenhle kýč je fakt pravda,“ napsala v červnu 2017 k fotce od moře.



Dva a půl roku měli vztah na dálku, ona žila v Česku, on v Dánsku. V prosinci 2019 se modelka v rozhovoru pro iDNES.cz svěřila, že je to náročné. „Posledních šest měsíců se nám vůbec nedařilo se vídat, bylo to těžké. Žijeme spolu přes videohovory a přes smsky. Není to úplně ono. Většina nepříjemných situací vzniká právě kvůli vzdálenosti. Člověk musí hodně plánovat a kvůli práci pak plány zároveň často na poslední chvíli měnit,“ řekla tehdy.

V lednu 2020 se za svým partnerem přestěhovala do Dánska a od léta spolu žijí v Řecku, kde finský fotbalový reprezentant dostal angažmá. V září Nováčková oznámila, že očekávají prvního potomka. „Bude to holčička. Bude to naše malá holčička. Teď nevím, jestli tady slzím, nebo je to z toho slunce,“ svěřila se.