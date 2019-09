Táta si na mou práci zvykl, říká dcera exministra obrany Jana Tvrdíková

„Trendy v modelingu se podle mě příliš nemění. Účastníci mi však připadají mnohem klidnější, než jsme byli my,“ říká Jana Tvrdíková v rozhovoru pro iDNES.cz o letošních finalistech soutěže Elite Model Look, jejíž světové finále v roce 2016 sama vyhrála.

Před focením či přehlídkou prý již dnes modelka nervózní nebývá. „Už jsem si na to zvykla. Když se však jedná o něco většího, jsem samozřejmě lehce nervózní. Na akce však cestuji vždy z domova. Kromě pracovních zakázek se stále ještě věnuji také škole,“ říká studentka, která bude na jaře maturovat.

Otcem Jany Tvrdíková je exministr obrany Jaroslav Tvrdík. Ten se kdysi nechal slyšet, že právě vzdělání dcery je pro něj na prvním místě. „Táta už si na mou práci modelky zvykl. I když je pravda, že má občas různé poznámky typu ‚Zůstaň raději doma a jdi do školy‘. Ale vím, že je zároveň rád, že to, co dělám, mě naplňuje a baví,“ svěřila se Jana Tvrdíková.

Modelka tvrdí, že její partner, kterým je plážový fotbalista SK Slavia Praha Filip Jeřábek, na ni nežárlí. „Jsme spolu dva roky. Je v pohodě. Jen z našeho odcizení, když musím někdy letět na čas pryč, bývá občas trochu nešťastný. V poslední době však také celkem dost cestuje, takže jsme si kvit,“ říká Tvrdíková a přiznává, že po vítězství v modelingové soutěži se jí změnil život.

„Za svou největší dosavadní výhru považuji přehlídku pro značku Chanel. Ráda bych se také jednou objevila na titulní straně magazínu Vogue, to je jeden z mých cílů do budoucna,“ dodává modelka.