Vítová tajila těhotenství pět měsíců. V létě u nás bude veseleji, říká

„V létě bude u nás doma zase o něco veseleji,” oznámila své druhé těhotenství ⁣nastávající maminka na sociálních sítích fotkou s rostoucím bříškem.

Další miminko si moderátorka vždy přála. „Být mámou je nejvíc. Ale je fajn, když to člověk může osvěžit prací, nebo i jinými aktivitami než jen těmi maminkovskými. Druhé dítě s manželem plánujeme, ale když jsme ho nestihli do věkového rozdílu tří let od Anetky, tak už nespěcháme. Prostě některé věci se stanou i bez vašich plánů. Věřím na osud, tak uvidíme,“ řekla pro iDNES.cz v roce 2016.

Misska Iveta Vítová a její manžel Jaroslav Vít letos oslaví desáté výročí svatby. Mají spolu sedmiletou dceru Anetu a podnikatel má ještě šestnáctiletého Adama.



Moderátorka pro Magazín DNES prozradila, jak si s manželem udržují vztah. „Na to samozřejmě není žádný recept a naše manželství není jenom procházka. Je důležité bojovat a udržet to. Bylo by snadné to po prvních neshodách vzdát a říct, já to zkusím jinde, ale když navíc máte rodinu, tak to přece stojí za to. Navíc po deseti letech to asi všude bude podobné. Určitě je důležité najít si občas čas jen pro sebe,“ řekla loni v létě.

Iveta Vítová se pod dívčím jménem Lutovská v roce 2009 stala Českou Miss, modelingu se věnuje od čtrnácti let. Od roku 2012 pracuje jako moderátorka zpravodajství na Nově. Vystudovala masovou komunikaci na vysoké škole v Praze.