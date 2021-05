Zatím jsem spíš studentka než modelka, říká šestnáctiletá dcera Kubelkové

Přestože starší dcera Ivy Kubelkové začíná sklízet na módních molech úspěchy, o tom, zda by se chtěla jednou věnovat naplno jen modelingu, není zcela přesvědčená.

„Nevím, jestli je to cesta, kterou chci jít. Jsem ráda za jakoukoli příležitost, ale jsem teď spíš studentka než modelka, studuju jazykové gymnázium,“ prohlásila v primácké Show Jana Krause začínající modelka, která se objevila například na přehlídkách návrhářek Beaty Rajské nebo Jaroslavy a Dominiky Sedláčkových.



Aktuálně se věnuje především studiu, samozřejmě distančně s velkou podporou maminky, která je podle jejích slov ve většině věcí dost v pohodě.

Iva Kubelková se ovšem stihla věnovat nejen svým dcerám na distanční výuce, ale také vlastní tvorbě, a tak loni natočila ve spolupráci s kytaristou Michalem Pavlíčkem svoji vlastní desku.



„Zpívala jsem už dříve, ale pak jsem si řekla, že taková deska by byla hezká. A on mi napsal komplet celou muziku. Mám z toho opravdu velikou radost. Ale jen co jsme desku vydali, spadla na podzim klec, takže deska je venku, ale není, komu ji hrát,“ povzdechla si.

Kvůli panující situaci jí také odpadlo moderování společenských akcí, které tedy částečně nahradilo moderování několika online konferencí, za což sice byla ráda, zároveň to však bylo nezvykle náročné.

„Stála jsem ve studiu s několika lidmi a spojovali jsme se s lidmi, kteří vstupovali do vysílání se sluchátky na hlavě, což vypadalo jako by je vzali svým dětem z playstationu,“ dodala s tím, že komplikované bylo i to, že při přenosu dochází ke zpoždění a že mluvit může vždy jen jeden.

