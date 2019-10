Íránská miss žádá o azyl na Filipínách. Kvůli aktivismu se bojí o život

Baháre Zára Baháríová, která v roce 2018 reprezentovala Írán na mezinárodní soutěži krásy Miss Intercontinental v Manile, studuje na Filipínách od roku 2014 zubní lékařství. Když se do země minulý týden ve čtvrtek vracela letem z Dubaje, byla na manilském letišti zadržena. Írán na ni totiž vydal prostřednictvím Interpolu mezinárodní zatykač. Od té doby nemohla Baháríová prostory letiště opustit.



Íránka odmítla, že by nějaký trestný čin spáchala. V sérii textových zpráv listu The Daily Telegraph napsala, že celý případ je „jedna velká lež“, a vyjádřila přesvědčení, že skutečným důvodem zatčení je její politický aktivismus a prosazování ženských práv. „Pokud budu vyhoštěna do Íránu, zabijí mě,“ upozornila.

Podle Baháríové stojí pravděpodobně za jejím zatčením vystoupení na soutěži krásy, kam přišla s podobiznou někdejšího korunního prince Rezy Pahlavího. Tento nejstarší ze synů svrženého íránského šáha Mohammada Rezy Pahlavího žije podobně jako další šáhovi příbuzní v exilu a je hlasitým kritikem současné íránské vlády.

Jméno Pahlavího zmiňují některé íránské skupiny, které si přejí návrat monarchie jako řešení stávajících problémů Íránu, mezi něž patří mimo jiné korupce a špatná ekonomická situace. „Použila jsem tu fotografii na pódiu, abych byla hlasem svého lidu, protože všechna média můj lid ignorují,“ dodala Baháríová.