Cítila jsem se odporně, lituje Houdová po 20 letech účasti na Miss World

„Dnes je to dvacet let. Dvacet let od momentu, kdy jsem stála na jevišti před miliardou lidí a byla hodnocena za svoji krásu a image. Miss World 1999. Úspěch, sláva, úsměvy. A já nenáviděla každou minutu. Když nás soudili, která jsme krásnější, cítila jsem se odporně. Když jsme bojovaly za přízeň poroty, kdo má lepší image, cítila jsem se neskutečně smutná,“ přiznala Houdová na sociálních sítích.

Až po letech jí prý došlo, jak se měla správně chovat a že podobné soutěže nejsou nic pro ní.

„Tehdy jsem ve svém věku ještě neměla slova, abych to vysvětlila. Teď, o dvacet let později je mám. Teď už vím, že moje touha byla celou dobu ve spolupráci, spolutvoření a souznění raději než v soutěžení. Teď už vím, že hluboko v sobě jsem chtěla sesterství raději než individuální představu úspěchu. Teď už vím, že jsme všechny, každá z nás čtyř miliard žen nádherné a silné svým vlastním způsobem. Že spolu je víc než sama. Trvalo mi to přes patnáct let, vás ženy milovat. A sebe,“ dodala a poděkovala všem ženám za podporu.

Helena Houdová pochází z Plzně. Na zdejší Západočeské univerzitě vystudovala sociální a kulturní antropologii a měla vždy velmi silné sociální cítění. Zaujala i porotu Miss ČR, která ji v roce 1999 zvolila nejkrásnější dívkou soutěže.

Prorazila v zahraničí, pracovala pro světové značky, jako je Chanel, Hermés nebo Dior, fotila do prestižních magazínových titulů např. Vogue, Marie Claire nebo Elle.

Modelka se vdala za filmového producenta Omara Amanata v roce 2008 a má s ním tři děti, syny Dariena (11) a Daveeda (8) a dceru Deiu (6). Po rozvodu cestuje s dětmi po světě a sama je vzdělává. Momentálně jsou na Bali.