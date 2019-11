Porno učí, že ženy to mají rády na tvrdo. Je to lež, říká Helena Houdová

„Vím, že porno učí, že ženy to mají rády na tvrdo. Rychle a zběsile. Orientováno na cíl. Na genitálie. Penetraci. Krátkou předehru. To je lež,“ začala Houdová svůj příspěvek na Instagramu.

„Milovat ženu znamená otevřít své srdce. Být schopen jít hluboko do sebe a dát si na čas. Ženy jsou voda a voda potřebuje čas, než se začne vařit. Než začne cítit potěšení. Potřebujeme se propojit nejen s tvým tělem, ale hlavně duší,“ pokračovala bývalá královna krásy z roku 1999.

„Jsi schopný držet nás, když se oddáme svému potěšení? Protože je možné, že v okamžiku, kdy jsme v transu, se budeme chvět. A křičet. A ukáže se nám nové. Ve vizích. Jak léčit. Jak použít tuhle posvátnou energii k vyživování těla. Jak se regenerovat a omladit. Sexuální síla muže je v tom, jak hluboko se žena může oddat jemu a svému potěšení během milování. Umíš to?“

Helena Houdová na začátku roku prozradila, že po šesti letech léčby své sexuality v sobě objevila posvátnou sexuální kněžku a stala se certifikovanou koučkou pro posvátnou sexualitu, lásku a vztahy, aby mohla své zkušenosti předávat dál.

„Nenarodila jsem se, abych následovala. Nenarodila jsem se pro nudu. Jsem tu, abych milovala. A cítila svobodu. A byla změnou. Tou, která tvoří nové. Jsem tu a měním svoji bolest z lidského bytí na dary. A tím Ti dávám možnost vidět sílu, kterou nosíš v sobě,“ stojí v jednom ze modelčiných příspěvků.

Helena Houdová pochází z Plzně. Na zdejší Západočeské univerzitě vystudovala sociální a kulturní antropologii a měla vždy velmi silné sociální cítění. Zaujala i porotu Miss ČR, která ji v roce 1999 zvolila nejkrásnější dívkou soutěže.

Prorazila v zahraničí, pracovala pro světové značky, jako je Chanel, Hermés nebo Dior, fotila do prestižních magazínových titulů např. Vogue, Marie Claire nebo Elle.

Modelka se za filmového producenta Omara Amanata vdala v roce 2008 a má s ním tři děti, syny Dariena (11) a Daveeda (8) a dceru Deiu (6). Po rozvodu cestuje s dětmi po světě a sama je vzdělává. Momentálně jsou na Bali.

„Miluju odpovídat lidem na otázku, kolik mám dětí. A pozorovat jejich šokovanou reakci: Cože? Já myslel/a, že je ti kolem pětadvaceti? Jaké máš tajemství? Tak jo. Pár jich mám. Za prvý, vůbec nic si nedělám z toho, co si o mě ostatní myslí. To není můj byznys. A já mám vnitřní klid, že následuju svobodu být sama sebou. Za druhý, používám vědomě svoji sexuální energii - svoji životní sílu na léčení, vyživování a revitalizaci. Sexuální magie. Takovej orgazmickej facelift, báječný na pokožku. A za třetí, nenechávám se manipulovat do toho, co všechno v životě já a moji bližní potřebujeme. Vybírám si sama intuicí,“ dodala.