Milenec bez hranic. Koučka Helena Houdová nabízí své služby i mužům

„Kdo z nás měl možnost se naučit, jak být intimní ve svých vztazích? Kdo z nás měl možnost se naučit, jak vědomě pracovat se svojí sexuální energií? Jak se cítit jistě se svým vzrušením? Jak být úžasným milencem a co to vůbec pro ženu nebo muže znamená, co chce?“ začala Helena Houdová svůj příspěvek na sociálních sítích.

„Když jako děti objevujeme svoji sexualitu a svoje tělo, děláme to v tajnosti. Když se chceme naučit, jak se milovat, máme jako referenci porno. A pak jsou tu protichůdné a podprahové zprávy z médií, od našich rodičů, školy, náboženství, společnosti. Pravdou je, že většina informací o sexualitě nám zůstává skryta nebo má nízkou kvalitu,“ je předvedčená bývalá královna krásy.

Podle Houdové v podstatě neexistuje vzdělávání o pravém potenciálu a síle sexuální energie, stejně jako neexistuje informace jak se orientovat v oblasti intimity, propojení a vztahů. Sexuální energii přitom považuje za životní sílu, ze které vše vzniká a která ovlivňuje všechny oblasti našeho života – to, jak se ukazujeme ve světě jako partneři, rodiče, byznysmeni, kamarádi, zaměstnanci, umělci, tvůrci svých vlastních životů.

„Tahle síla není jen o sexu. Je o tom být sám sebou a v souladu s tím, kdo jsem. Je o tom být ve své osobní síle a svém silném mužství či ženství. Moje mise je přivést toto chybějící vzdělání do života mnoha, především těch, kteří si dovolí nahlédnout do sebe a prohloubit propojení s touto nádhernou součástí sebe sama, se svou sexuální sílou. Milenec bez hranic začíná za 10 dní a je pro všechny muže, kteří se chtějí ještě hlouběji zdokonalit v umění práce se sexuální energií,“ dodala.

Modelka již předtím ve svých příspěvcích promlouvala k mužům, pro které má několik rad. „Úžasnost v milování není měřena velikostí penisu ani délkou výkonu. Co dělá muže úžasným milencem, je schopnost penetrovat ženu nejen genitálně, ale i duševně, mentálně a na všech úrovních jejího bytí,“ míní.

Nedávno také na sociálních sítích své příznivce vyzvala, aby zasponzorovali a věnovali kurzy některým ženám, které to potřebují, ale nemají dostatek financí.

Helena Houdová pochází z Plzně. Na zdejší Západočeské univerzitě vystudovala sociální a kulturní antropologii a měla vždy velmi silné sociální cítění.

Po vítězství v soutěži Miss ČR prorazila v zahraničí, pracovala pro světové značky, jako je Chanel, Hermés nebo Dior, fotila do prestižních magazínových titulů Vogue, Marie Claire a Elle.

Modelka se v roce 2008 vdala za filmového producenta Omara Amanata a má s ním tři děti, syny Dariena (12) a Daveeda (9) a dceru Deiu (7). Po rozvodu cestuje s dětmi po světě a sama je vzdělává. Delší dobu žijí na Bali, kde její děti místo školy chodí do skupiny domácího vzdělávání.