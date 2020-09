Genitálie jsou možná portálem k naplněnému životu, píše nahá Houdová

„Co kdyby naše sexualita byla krásná? Co kdyby naše genitálie byly portálem k naší síle tvořit naplněný život, po kterém toužíme? Co kdyby sebeukájení bylo podporováno rodiči jako sebemilující a posilující proces? Co kdybychom z naší životní síly udělali nástroj na léčení, tvoření, manifestace a využívání? Co kdyby milování bylo cesta k Bohu? K jednotě všech? Co kdybys byla posvátná? A zároveň sis dovolila žít orgasmický život?“ napsala Helena Houdová na Instagramu.

Již dříve se zabývala sexualitou, modelka také pořádá kurzy pro ženy i muže. Těm radila, jak se stát milenci bez hranic. Předtím ve svých příspěvcích promlouvala k mužům, pro které má několik rad. „Úžasnost v milování není měřena velikostí penisu ani délkou výkonu. Co dělá muže úžasným milencem, je schopnost penetrovat ženu nejen genitálně, ale i duševně, mentálně a na všech úrovních jejího bytí,“ míní.

Helena Houdová pochází z Plzně. Na zdejší Západočeské univerzitě vystudovala sociální a kulturní antropologii a měla vždy velmi silné sociální cítění.

Po vítězství v soutěži Miss ČR prorazila v zahraničí, pracovala pro světové značky, jako je Chanel, Hermés nebo Dior, fotila do prestižních magazínových titulů Vogue, Marie Claire a Elle.

Modelka se v roce 2008 vdala za filmového producenta Omara Amanata a má s ním tři děti, syny Dariena (12) a Daveeda (9) a dceru Deiu (7). Po rozvodu cestuje s dětmi po světě a sama je vzdělává. Delší dobu žijí na Bali, kde její děti místo školy chodí do skupiny domácího vzdělávání.