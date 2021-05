Klumová žaluje svého otce. Zaregistroval jméno vnučky jako obchodní značku

Klumová otci vyhrožuje, že ho požene k soudu. Pokud bude uznán vinným ze zákeřného jednání, může jít až na šest měsíců za mříže a dostat pokutu čtvrt milionu eur, v přepočtu skoro šest a půl milionu korun.

Günther Klum se s vnučkou nevídá. Sedmnáctiletá Leni s ním nemluví od matčiny svatby s Tomem Kaulitzem. Když se dozvěděl, že ho dcera zažalovala kvůli registraci obchodních značek (zaregistroval si totiž také Leninu přezdívku Mausekatze, ačkoli ta je v němčině poměrně běžná), vysmál se jí na Instagramu. „Kdo mi donese do vězení koláč se zapečeným pilníkem?“ napsal na sociální síti k fotce obžaloby, jež mu byla doručena.

Později pro britský deník Sunday Mirror vysvětlil, že požádal o registraci obchodní značky Leni Klum před několika měsíci. „Má jméno po mé matce Leni. Mám právo zaregistrovat si obchodní značku Leni Klum,“ dodal Günther Klum, který na sociálních sítích také sdílel fotku své matky s dcerou Heidi.

Heidi Klumová má nejstarší dceru s bývalým partnerem, italským multimilionářem Flaviem Briatorem. V roce 2005 ji adoptoval zpěvák Seal, který se toho roku s modelkou oženil. Rozvedli se o devět let později, mají spolu patnáctiletého Henryho, čtrnáctiletého Johana a jedenáctiletou Lou.

Heidi Klumová a její otec Günther Klum (Berlín, 12. listopadu 2015)

Modelčiným prvním manželem, ještě před vztahem s bývalým manažerem formule 1 Briatorem, byl australský kadeřník Ric Pipino. Vzali se v roce 1997 a rozvedli po pěti letech.

Jejím třetím manželem je kytarista kapely Tokio Hotel Tom Kaulitz, kterého si vzala v roce 2019.

Klumová přitom měla s otcem výborný vztah a v minulosti prozradila, že dokonce natáčel porody modelčiných dětí, které má se zpěvákem Sealem.„Nechtěla jsem si najímat někoho, koho neznám. Neměla jsem žádný problém s tím, že to udělal můj otec. Jsem jeho dítě. On mě zplodil. Takže mohl klidně sledovat, jak se narodí mé děti. Pro mě je to naprosto normální,“ řekla magazínu The Times v roce 2015.