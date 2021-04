Dcera Hasselhoffa je první plus size modelkou na evropské titulce Playboye

„Je mi ctí, že jsem první plus size modelkou na titulce evropského vydání Playboye. Milujte své tělo a nepochybujte o své postavě jen proto, že každý má jiný názor na to, co je krásné,“ napsala v příspěvku na Instagramu Hayley Hasselhoffová, playmate německého květnového vydání pánského magazínu.

„Doufám, že inspiruji mnoho dalších žen k tomu, aby se přijaly takové, jaké jsou. Vaše tělo nedefinuje, jaké jste. Kdybych mohla něco vzkázat svému mladšímu já, bylo by to, abych si sama sebe více vážila. Mějte se rády. A mějte rády svá těla. Teď a tady,“ dodala modelka.

Hasselhoffová se v minulosti svěřila s tím, že zatímco její otec David Hasselhoff běhal při natáčení po pláži jako záchranář Mitch Buchannon, ona doma přešívala své oblečení. Těm, kterým vadí propagování morbidní obezity, vzkázala, že nemají řešit zdravotní stav někoho jiného.

„Když mi něco nesedělo, upravila jsem to tak, abych to mohla nosit. Prsa mi začala růst už v osmi letech, jako úplně první holce ve třídě,“ svěřila se v rozhovoru pro britský deník Daily Mail Hayley Hasselhoffová, která se plus size modelingu věnuje již od svých čtrnácti let.



Jako mladá dívka se prý za výrazné křivky velice styděla a kvůli mírné nadváze zažila v pubertě i šikanu ze strany spolužáků. Ve čtrnácti letech pak podepsala se souhlasem rodičů smlouvu s prestižní agenturou Ford Models, která zastupovala známé modelky jako například Jerry Hallovou, Christy Turlingtonovou či plus size modelku Ashley Grahamovou.

„V roce 2004 lidé ještě vůbec netušili, co to je plus size móda. Když jsem řekla, že předvádím oblečení větších velikostí, nechápali, co přesně si pod tím mají představit. Dnes konečně vypadají modelky na přehlídkových molech, co se týká postavy, stále častěji jako opravdové ženy, které potkáváte běžně na ulicích,“ pochvaluje si Hasselhoffová.

Co říká na to, že mnoha lidem se nelíbí propagování morbidní obezity, jako v případě modelky Tess Hollidayové? „Takovým lidem bych vzkázala, že nejsou její lékaři. Tak by vůbec neměli řešit zdraví někoho cizího. Plus size móda má povzbudit ženy, které nemají padesát kilo, aby si na sebe vzaly pěkné šaty a cítily se v nich dobře,“ dodává Hasselhoffová.

