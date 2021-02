Nejhorší bolest v životě, popsala Hadidová čtrnáctihodinový domácí porod

„Věděla jsem, že porod bude fyzicky tou nejhorší bolestí v mém životě. Teď, když už to mám za sebou, musím říct, že to byla opravdu neuvěřitelná, nepřenosná zkušenost,“ svěřila se Gigi Hadidová v aktuálním rozhovoru pro magazín Vogue.



Světoznámá modelka rodila přirozenou cestou na rodinném ranči v Pensylvánii. U domácího porodu byl přítomen její partner Zayn Malik, matka Yolanda, sestra Bella a místní porodní dula a asistentka.

„I když jsem byla od začátku pevně rozhodnuta rodit čistě přirozenou cestou, musím přiznat, že v průběhu samotného porodu jsem se několikrát dostala do bodu, kdy jsem o tomto svém rozhodnutí dost pochybovala. Přemýšlela jsem o tom, jak moc rozdílné by bylo rodit s epidurálem, který by trochu zmírnil porodní bolesti,“ popisuje Hadidová.

Dcera modelky Yolandy Hadidové a realitního magnáta Mohameda Hadida popsala, že i když během porodu vnímala strach v očích své maminky a ostatních členů rodiny, zároveň věděla, že jsou na ni moc pyšní.

„Porodní asistentka se na mě v jednu chvíli podívala a řekla, že na epidurální anestezii, která by mohla ztlumit bolestivost kontrakci, je už zkrátka pozdě a porod probíhá, jak má. ‚Nikdo to nemůže udělat za tebe. Rodíš úplně stejně, jako bys rodila na nemocniční posteli,‘ řekla mi,“ vzpomíná Hadidová.

Zatímco modelčin partner Malik je Pákistánec, její otec Mohamed pochází z Palestiny. „Vzpomínám si, že když byl můj bratr Anwar na střední škole, přišel jednou domů s tím, že náš táta je podle spolužáků terorista. Byli o tom přesvědčeni jen proto, že je muslim,“ říká modelka.

„Nechci, aby se má dcera někdy ocitla v podobné situaci. Musíme jí odmalička dopodrobna vysvětlovat, jak se věci mají, aby i ona to pak mohla předat dalším dětem,“ dodala Hadidová.

Gigi Hadidová a Zayn Malik se dali dohromady v roce 2015 poté, co modelka ukončila vztah se zpěvákem Joem Jonasem. V průběhu let se partneři několikrát rozešli. Loni v dubnu pak potvrdili, že čekají svého prvního potomka.

Brit Malik se stal po Liamu Payneovi a Louisi Tomlinsonovi třetím tatínkem z bývalé sestavy klučičí skupiny One Direction, kterou opustil v roce 2015.