Botox nemám, za změny v mém obličeji může jen těhotenství, říká Hadidová

„Nikdy v životě bych si nenechala dát do obličeje injekce. Jsem se svým vzhledem spokojená. Ale každý ať si se svým tělem dělá, co chce,“ vyjádřila se Gigi Hadidová v online rozhovoru na Instagramu s vizážistkou Erin Parsonsovou.



„Vždycky jsem měla kulatý obličej. Teď během těhotenství, kdy čekám své první dítě, holčičku, je to samozřejmě ještě výrazněji vidět,“ vysvětluje modelka.

Za svou krásu prý Hadidová vděčí hlavně genům a své matce Yolandě a otci Mohamedovi. „Botox nemám. Mám tyto krásné tváře po mamince od chvíle, co jsem se narodila. Občas se popravdě musím dost smát tomu, co všechno o sobě na internetu čtu. Opravdu za sebou ale žádné zákroky nemám. Co kdyby se to nepovedlo? Viděli jste někdy, jak hrozně to může dopadnout?“ říká.

Modelka také prozradila, že být těhotná během povinné koronavirové izolace není nic jednoduchého. Pozitiva vidí hlavně v tom, že mohla trávit spoustu času s otcem svého dítěte a s většinou členů rodiny na jejich farmě v Pensylvánii. „Všechno zlé je k něčemu dobré. Vážím si toho, že mám celou rodinu pro sebe a prožíváme toto mé jedinečné životní období společně,“ pochvaluje si.

Gigi Hadidová a zpěvák Zayn Malik (26) spolu střídavě chodí od roku 2015, během pěti let se již třikrát na delší dobu rozešli. Modelka na Instagramu potvrdila, že se k sobě se zpěvákem opět vrátili až letos na Valentýna, kde mu ke svátku zamilovaných popřála jako svému partnerovi.



Šestadvacetiletý Brit Zayn Malik bude po Liamu Payneovi a Louisi Tomlinsonovi třetím tatínkem z bývalé sestavy klučičí skupiny One Direction, kterou opustil v roce 2015.