Modelka Gigi Hadidová porodila. Dítě má s bývalým členem One Direction

„Naše holčička se o víkendu přidala k nám. Za tu krátkou dobu už dokázala změnit náš svět. Jsme do ní tak moc zamilovaní,“ napsala Gigi Hadidová ve čtvrtek na Instagram k černobílé fotografii, kde ukázala ruku miminka.



Modelka zprávu o těhotenství potvrdila v květnu poté, co o něm začala psát americká bulvární média. „Je to tak. Jsem těhotná. Přáli bychom si jen, abychom tuto novinku mohli do světa oznámit sami a ne aby se to lidé dozvěděli jako první z bulváru. Ale i tak jsme samozřejmě moc nadšení, šťastní a vděční za všechna přání a gratulace,“ řekla tehdy Hadidová během videorozhovoru s Jimmym Fallonem pro pořad The Tonight Show.

Modelka prozradila, že být těhotná během povinné koronavirové izolace nebylo nic jednoduchého. Pozitiva viděla hlavně v tom, že může trávit spoustu času s otcem svého dítěte a s většinou členů rodiny na jejich farmě v Pensylvanii.

Gigi Hadidová a Zayn Malik spolu střídavě chodí od roku 2015, během pěti let se již třikrát na delší dobu rozešli. Modelka na Instagramu potvrdila, že se k sobě se zpěvákem opět vrátili až letos na Valentýna, kdy mu k svátku zamilovaných popřála jako svému partnerovi.



V mezidobí chodila Hadidová s modelem Tylerem Cameronem, zatímco Zayn Malik plnil sociální sítě podivnými vzkazy. Loni po rozchodu s modelkou například napsal na Twitter: „Rád bych se omluvil za to, že jsem hajzl.“



Brit Malik se stal po Liamu Payneovi a Louisi Tomlinsonovi třetím tatínkem z bývalé sestavy klučičí skupiny One Direction, kterou opustil v roce 2015.