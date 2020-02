První krátkovlasá miss a moderátorka Lašková je podruhé těhotná

Gabriela Lašková s manželem pohlaví miminka zatím neznají. Moderátorka fanouškům na sociálních sítích oznámila, že s potvrzením noviny chtěla ještě počkat, aby to nezakřikla.

„Nejraději bychom si to ještě nechali pro sebe, ale to bych nesměla pracovat v televizi a mít kolem sebe zvědavce, kteří jen tak mé nevolnosti a pomalu rostoucí bříško nechtěli nechat bez odpovědí. Ale máme velikou radost, že čekám miminko. Budeme čtyři! A Hugo! Teď držíme tomu maličkému drobečkovi palce, ať roste a zdraví mu přeje. Ben bude brácha! Já budu dvojnásobná máma!“ napsala na Instagramu.

Moderátorka z televizních obrazovek zatím nemíní odejít. Ráda by pracovala, co nejdéle to bude možné. Když byla těhotná poprvé, na mateřskou šla krátce před porodem a místo ní začala moderovat zprávy s Romanem Šebrlem Eva Perkausová. Gabriela Lašková se vrátila do práce po půl roce a jejím novým parťákem se stal Matěj Misař.

Soutěž krásy Lašková ještě coby Kratochvílová vyhrála v roce 2013. Byla první Českou Miss s krátkými vlasy. Postupem času si je nechala dorůst i kvůli připravované svatbě.



Lašková patří mezi hrstku královen krásy, kterým vydržel partnerský vztah i po vítězství v soutěži. Se svým současným manželem Filipem Laškem se dali dohromady ještě před Českou Miss. Žádost o ruku přišla během exotické dovolené na Maledivách, v roce 2016 se vzali na Vysočině.