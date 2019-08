Rodiče si dělali legraci z toho, že jsem modelka, říká Barbora Fialová

„Když mi na mém úplně prvním castingu v Itálii řekli, že se jim nelíbím, byla jsem z toho zdrcená. Vzalo mě to,“ svěřila se Barbora Fialová rozhovoru pro TOP STAR.

Měsíc poté však letěla do města módy znovu. Tentokrát si ji vybrali pro luxusní přehlídku světového módního domu. Jen samotný casting na Gucci Cruise 2020 fashion show v Římě probíhal čtyři dny. Do užšího výběru se dostalo přes 150 modelů a modelek z celého světa.

„Nikdy v životě jsem předtím neviděla tolik zrzavých lidí na jednom místě. Každý z nás byl jiný, osobitý a něčím zvláštní. Nikdy nevíte, kdy vás vyřadí a pojedete domů. Jednu brazilskou modelku poslali domů a poté jí opět potvrdili na show. Takže musela absolvovat dva sedmnáctihodinové lety ve dvou dnech,“ vzpomíná Fialová.

Před přehlídkou se o ni staral tým profesionálů. „V jednu chvíli to bylo třeba šest až osm lidí. Jeden člověk mi dělal nehty, druhý vlasy, třetí mi oblékal ponožku,“ říká finalistka modelingové soutěže PURE MODEL 2018.

S českou modelkou byli zástupci luxusní oděvní značky nakonec tak spokojeni, že si ji objednali pro nafocení celosvětové kampaně pro podzimní kolekci. „Čekám své fotky na letištích, v magazínech i v televizi,“ těší se modelka, která zaujala i britskou návrhářku Vivienne Westwoodovou.

Její rodiče by prý nikdy ani ve snu nenapadlo, že by z jejich dcery mohla být světově známá modelka. „Nejdříve si z toho dělali legraci. Vůbec nevěděli, co mě čeká. A teď jen žasnou,“ říká Fialová, která přiznává, že s narážkami na svůj vzhled se v životě setkala již mnohokrát.



„Hlavně s tím přívlastkem atypická, zvláštní, netradiční... Nejdříve jsem nevěděla, co si o tom myslet, protože to vlastně není tak úplně lichotka. Teď jsem za to však ráda. Jsem to prostě já,“ dodává.