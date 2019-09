Nevadí mi, když mě přirovnávají ke Kate Mossové, říká Eva Klímková

„Náročné je to, že cestuji většinou sama. Když ve městě nenajdu někoho, kdo by se se mnou bavil, tak se tam cítím strašně osaměle. Je to náročné na psychiku. Fyzicky to moc náročné není,“ řekla Eva Klímková.

Po vítězství na celosvětovém finále odcestovala do Japonska, pak cestovala a pracovala v Evropě. I když to bylo náročné, naučila se větší zodpovědnosti, musela se naučit komunikovat v angličtině a postupem času to zvládla. Navíc jí pomáhali lidé z agentury, kteří ji připravovali. Naučili ji, jak komunikovat s dalšími agenturami a klienty, jak se chovat na castinzích i jak správně chodit.

„Musím přiznat, že jsem měla chuť skončit s modelingem. Ale pak jsem si řekla, že je to možnost, která se nenaskytne každému,“ přiznala s tím, že nyní má v plánu věnovat se této profesi co nejdéle to půjde.

„Baví mě cestování, focení a setkávání s úžasnými lidmi z různých zemí z celého světa. V budoucnu bych chtěla pracovat se zvířaty. Už teď mám tady v Česku svého koně. Momentálně beru modeling jako cestu ke kontaktům s lidmi a příležitost k cestování, které miluji.“

Kate Mossová (1988) Eva Klímková (2015)

Češku už během soutěže přirovnávali k britské topmodelce Kate Mossové. Eva Klímková s tím nemá problém. „Miluji Kate Mossovou. Vůbec mi nevadí, když mě k ní přirovnávají. Jsem jenom ráda, protože je úžasná. Z mladších modelek se mi líbí Alexina Grahamová, která je svá, tak trochu blázen. Vyběhne například mezi lidi. Chodí přehlídky Victoria’s Secret i mého oblíbeného návrháře Jean Paul Gaultiera, pro kterého jsem také dělala,“ řekla.

Na nedostatek práce si česká modelka rozhodně nemůže stěžovat. „Moc času na soukromý život mi nezůstává, ale dá se to zvládnout. Kdykoliv se vrátím do Česka, tak se starám o svého koně a snažím se trávit co nejvíce času s rodinou a kamarády,“ dodala.

VIDEO: Eva Klímková ve videoklipu Johnnyho Jewela - Red Door: