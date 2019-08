Greta Thunbergová je pro mě supermodelka, prohlásila Eva Herzigová

„Modelkám se dnes dostává více respektu za to, kým jsou a co říkají,“ uvedla rodačka z Litvínova Eva Herzigová, jejíž kariéra dosáhla vrcholu právě v devadesátých letech.

„Greta Thunbergová je supermodelka, byla na titulní stránce časopisu Vogue,“ řekla česká kráska o mladé aktivistce bojující proti změnám klimatu. „Je skvělé, čeho už ve svém věku dosáhla. Zná ji každý politik, mění svět. Ztělesňuje to, co dnes musí mít supermodelka. Souvisí to nejen s estetikou.“



Herzigová se proslavila hlavně díky reklamě na podprsenku Wonderbra a přezdívali jí Marilyn Monroe východu. Ona však nikdy netoužila být topmodelkou. Tou se stala shodou okolností při naplňování jiného snu. Chtěla procestovat celý svět. Trojnásobná maminka nyní žije poklidným rodinným životem ve Velké Británii a Itálii.

„Nejdůležitější pro mě v životě je pohoda mých dětí i moje a zdraví mého muže, vzájemná zodpovědnost a zodpovědnost za planetu, která se rozpadá. Musíme si více vážit jeden druhého a začít se chovat jinak k naší nádherné přírodě. Moc ráda bych si vzala na rok volno a cestovala po světě s dětmi, měly by domácí výuku a objevovali bychom svět. Nebo žili na venkově a měli psy a všude stromy. Také chci vydat knihu, na čemž zrovna pracuji. Mám spoustu nenaplněných ambicí,“ prohlásila Herzigová loni na podzim.



Greta Thunbergová je jednou z tváří zářijového vydání britské mutace módního časopisu Vogue. Toto vydání je věnované patnácti ženám, které ve svých oblastech odvádějí vynikající práci. Hostující šéfredaktorkou tohoto čísla je manželka prince Harryho, vévodkyně ze Sussexu Meghan.