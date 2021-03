Ratajkowski prozradila jméno syna, kterého chce vychovávat bez stereotypů

„Sylvester Apollo Bear je na světě. Sly se narodil 8. 3. 2021 v jedno neskutečné, nejkrásnější a láskou naplněné ráno mého života,“ napsala na Instagramu novopečená maminka k fotce se synem.

Ratajkowski oznámila těhotenství loni v říjnu. Od té doby své fanoušky na sociálních sítích pravidelně informovala o průběhu těhotenství. Ještě před porodem spolu s manželem oznámili, že chtějí svého potomka vychovávat bez zažitých genderových stereotypů.

„Neznáme pohlaví dítěte. A dozvíme se ho, teprve až mu bude osmnáct let a samo nám oznámí, kým je,“ uvedl modelčin manžel Sebastian Bear-McClard v eseji pro magazín Vogue, kde se Ratajkowski rozepsala o svém těhotenství.

„Manžel sní tajně o tom, že to bude kluk. Já jen doufám, že mé dítě najde své místo na světě. Chci, aby bylo přede mnou vždy hlavně samo sebou,“ dodala modelka.

Emily Ratajkowski se kdysi proslavila díky videoklipu Robina Thickea a Pharella Williamse, kde tančila téměř nahá. Rodačka z Velké Británie vyhrála několikrát různé ankety o nejhezčí poprsí na světě a magazínem Esquire byla v roce 2013 vyhlášena nejpřitažlivější ženou roku.

Kariéru začínala jako modelka, díky odvážnému videoklipu získala menší roli ve filmu Zmizelá. Zahrála si také například hlavní roli ve filmu We Are Your Friends, kde zazářila společně se Zacem Efronem. V lednu 2018 se provdala za herce Sebastiana Beara-McClarda.