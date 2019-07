Nejsem jen prsatá hloupá kráska, bojuji s předsudky, říká Ratajkowski

„Je opravdu těžké bojovat bez přestání s negativními komentáři lidí o tom, že jsem jen prsatá hloupá kráska, která by raději měla mlčet. Je to vyčerpávající,“ řekla Emily Ratajkowski v rozhovoru na akci TheWrap Power Women’s Breakfast.



„Podle mnohých mi nepřísluší se vůbec vyjadřovat například k otázce genderové vyváženosti či feminismu. Jsem podle haterů jen hloupá modelka bez vlastního názoru. V průběhu let jsem se už proti podobným komentářům trochu obrnila. Ale pořád mě to dost štve – takové předsudky,“ dodává modelka.

Emily Ratajkowski se kdysi proslavila díky videoklipu Robina Thickea a Pharella Williamse, kde tančila téměř nahá. Rodačka z Velké Británie vyhrála několikrát různé ankety o nejhezčí poprsí na světě a magazínem Esquire byla v roce 2013 vyhlášena nejpřitažlivější ženou roku.

Kariéru začínala jako modelka, díky odvážnému videoklipu získala menší roli ve filmu Zmizelá. Zahrála si také například hlavní roli ve filmu We Are Your Friends, kde zazářila společně se Zacem Efronem. V lednu 2018 se provdala za filmového producenta Sebastiana Beara-McClarda.

VIDEO: Emily Ratajkowski tančí ve videoklipu Blurred Lines téměř nahá:

V minulosti ji podezřívali z anorexie. To však popřela a vzkázala všem, že jí naopak více než většina žen. Je prý velkou gourmetkou. Miluje kvalitní maso a jak sama o sobě říká, je absolutní masožravec a na salát by ji rozhodně nikdo neulovil.



„Většina modelek a hereček v Hollywoodu nejí. Pijí proteinové nápoje a drží přísné diety, aby si udržely ideální postavu. Kdybych měla sklony k tloustnutí, asi bych to tak musela dělat taky,“ říká Ratajkowski.