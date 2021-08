ANKETA: Nové modelingové naděje. Jak se vám líbí?

„Jsem velmi potěšený, protože toto už je třicátý ročník soutěže Elite Model Look, který v Praze pořádáme. Jsme poctěni i tím, že finále se bude opět konat ve Španělském sále Pražského hradu,“ uvedl během představení finalistů ředitel soutěže Saša Jány s tím, že letošní ročník je velice specifický.



„Úroveň finalistů je tentokrát velmi vysoká, a to už jen proto, že jsme kvůli koronaviru museli spojit scouting ze dvou let. Mohli jsme tak vybírat z dvou a půl tisíce talentů v celém Česku i na Slovensku,“ uzavírá Jány a nové potenciální modelky a modelky zve na casting už od 2. září do jedenácti obchodních center po celém Česku.