Exotičtí Češi i dívky z Chorvatska a Ruska. Známe vítěze modelingové soutěže

Prostřednictvím Elite Model Look byly objevené mnohé známé tváře z titulních stran světových módních časopisů. Soutěž pomohla odstartovat kariéry takových modelingových hvězd současnosti, jako jsou Cindy Crawfordová, Gisele Bündchenová, Hana Jiříčková, Linda Vojtová (světová vítězka Elite Model Look 2000), Denisa Dvořáková (světová vítězka Elite Model Look 2006), Eva Klímková (světová vítězka Elite Model Look 2013), Barbora Podzimková (světová vítězka Elite Model Look 2014), Jana Tvrdíková (světová vítězka Elite Model Look 2016) či Andrej Chamula (světový vítěz Elite Model Look 2019).