Žádná žena není se sebou spokojena na sto procent, míní Eliška Bučková

Jak bude vypadat vaše léto?

Díky bohu jako předchozí tři léta. Na začátku července začal rybářský tábor pro děti a končíme na začátku srpna. Letos to vypadalo různě a do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se tábor uskuteční. Ale naštěstí ano. Mám vždycky jeden měsíc z léta pracovní a ten druhý si potom užívám v tom smyslu slova, že mám čas objet rodinu, kamarády. Stíhám i nějakou dovolenou s kamarádkami.

Děti na táboře poslouchají? Umíte si je nějak „zpracovat“?

Musí! (smích) Ne, já jsem tam za tu hodnou, jsem taková táborová maminka. Od disciplíny jsou tam kluci animátoři, kteří kluky vedou k rybařině. Já se starám o to, aby měli vyčištěné zuby, byli převlečení, měli co jíst, měli včas svačinu a takové ty věci, co zajišťuje normálně máma.

Ráda na dovolené ležíte u moře, nebo jste spíš typ, který má rád horské túry a k vodě zamíří jen sporadicky?

Vždycky jsem bývala typ, který se rád válí na pláži. Poslední dobou zjišťuji, že mi vadí delší pobyt na slunci z toho důvodu, že mě to prostě nebaví. (smích) Nebudu vám nic nalhávat. Ale mám ráda, když jde zkombinovat na dovolené túra s krásnou pláží, výbornými drinky. Miluji aktivitu v podobě běhání na pláži, To je taková aktivnější dovolená, ale zároveň odpočinková. Pro mě dovolená znamená, že nebudu řídit, vařit a pracovat.

Maximálně připravit nějaký drink. Děláte si i v průběhu roku doma nějaký oblíbený?

Budete se mi strašně smát. Každý večer si dělám speciální drink z proteinu a dávám si ho do skleničky na koktejl s ledem. Občas tam třeba dám i ananas, abych měla pocit, že piji pina coladu. To mám strašně moc ráda. Jinak daiquiri.

Podle čeho vybíráte plavky na letní sezonu?

Letos to máme jednoduché. Mám na sobě mou novou kolekci plavek a jsou tedy jedny z mnoha, tak se budu snažit propagovat svoji tvorbu.

Je z vás návrhářka?

To ne. Nechávám si často šít šaty, oblečení i legíny na cvičení, protože mám zvláštní proporce. Mám delší nohy, takže musím mít prodlouženou délku. Plavky mám ráda takové, aby na nich nebylo moc aplikací, aby se mi zbytečně nevypalovaly tkaničky. Tak jsem si řekla, proč nenavrhnout něco, co budu ráda nosit a třeba problém, který řeším já, řeší i nějaká jiná holka. Nemám to úplně jako byznys, ale spíš aby mě to bavilo. Ono teď za poslední čtyři měsíce jsem měla hodně času.

Když jste mluvila o proteinu, cvičíte často?

Cvičím a běhám každý den. Za to také může karanténa, já s tím začala 13. března.

Máte teď skvělou postavu, jste se sebou spokojená na sto procent?

To není žádná žena nikdy. Ale jsem spokojená na 99,7 procenta.

Jste bývalá královna krásy. Bylo pro vás vždy důležité, jak vypadáte? Ať už v profesním, nebo osobním životě.

Vždycky i záleželo na tom, jak vypadám. Myslím si, že to tak má většina žen. Když se jeden den necítí dobře, tak to ovlivní její chování, vyzařování, jak působí na ostatní lidi. Může mít na sobě nejkrásnější šaty, ale když se nebude cítit dobře, tak zkrátka nebude zářit. Takže určitě, má to velký vliv.

Přidává vám na radosti a optimismu, když jste zamilovaná?

No rozhodně! Jsem Lvice a my žijeme hlavně pro emoce. Všechno rozhoduji ani ne tak rozumem, jako srdcem.

Vaše srdce teď někomu patří?

Mé srdce patří mé neteři a mému synovci, které miluji nadevše.

Takže žádný přítel zatím není?

Svoje soukromí komentovat nebudu.

Který z herců se vám líbí?

Mně se líbí Gerard Butler a potom Bradley Cooper. Ale největší topka pro mě je Martin Dejdar.

Martin Dejdar?

No, toho bych asi na rande nepozvala. Ale líbí se mi typově jako chlap i jako člověk.

Jsme u vody na křtu bazénového baru. Toužila jste někdy být dívkou z Pobřežní hlídky?

Já si občas hraji na Pamelu! (smích)

Máte plovák?

Ne. Mám nohy 41 a nepotřebuji plovák ani ploutve.

Jaké to je s takovým číslem bot shánět lodičky?

V pánském mají docela výběr.

Lodiček?

No, jsou takové speciální obchody, kde koupíte normálně i pětačtyřicítku.

Kupujete si lodičky v obchodě pro transvestity?

Já lodičky nenosím, ale kdybych je chtěla nosit, tak vím, kam zajít. (smích)