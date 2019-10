Mám 82 párů bot, nakupování je pro mne terapie, přiznala Eliška Bučková

Slyšela jsem, že boty jsou vaše slabost. Kolik máte doma párů?

Nevím, jestli to chcete opravdu slyšet a jestli to chci říct. Hanba mě trochu fackuje. Ale mám asi dvaaosmdesát párů bot. A to mluvím jen o podzimních a zimních.

Máte na ně tedy předpokládám speciální místnost? Jinak si to neumím představit...

Mám na ně speciální místnost, je rozdělená na patra. Mám tu výhodu, že maminka a starší sestra mají stejnou velikost bot jako já. Počet párů bot musíte dělit třemi, protože je vlastně kupuji pro tři lidi. Přiznám se však, že boty jsou moje slabost. Nejsem kabelková, jsem botová.

Pokud jste taková shopaholička, je pro vás nakupování jistou formou terapie?

Určitě je. Když jsem v obchoďáku, mám pocit, že mám místo očí ne dolary, ale ramínka na šaty a vidím se hned v kabince, jak vše zkouším. Nakupování miluji, je to pro mne terapie. Ať jsem spokojená, nebo rozčilená, stále nakupuji.

Dokud to jde...

Ano. Ještě neživím děti a rodinu, takže si to užívám a ještě takto nakupovat můžu. Až přijdou děti, budu nakupovat pro ně.

Na sociálních sítích jste se však pochlubila, že pro děti už nakupujete nyní...

Zjistila jsem, že mě to moc baví. Už se nemohu dočkat, až malá neteřinka bude mít tak dva tři roky, protože pak se bude moci oblékat stejně jako já. Jsem trochu blázen. Doma máme malou neteř, což je moje kmotřenečka, a malého synovce. Kupování věcí pro ně si moc užívám.

Uvažujete už sama o dětech, nebo vás baví zatím jen to jejich půjčování, kdy je zas můžete po chvíli vrátit rodičům?

Mluvím o nich tak, že jsou to vlastně moje děti, naše děti. Miluji je nejvíc na světě. Tím, že pracuji s dětmi a dělám i dětské tábory, tak mi to zatím takto stačí. Tři až pět let mi to myslím takto stačit ještě bude.

Pořádáte dětské tábory, které jsou zaměřené na rybaření, je to tak?

Ano. Je to úžasné. Ani jsem si dříve nemyslela, že mě to bude tak naplňovat. Co se týká mé práce, je to pro mne priorita číslo jedna. Děti jsou skvělé. Máme zákaz telefonů, takže díky tomu komunikují mezi sebou a rybáři jsou strašně fajn kluci. Vidí v každém počasí nějakou výhodu a nejsou nároční. Byla jsem oslovena, abych kromě rybářských táborů udělala i fotbalový tábor a mám v plánu i tábor pro děti ze sociálně slabších rodin. To, co budu dělat příští léto, je tedy již dané.

Co přesně je vaším úkolem na táborech? Jejich organizace, nebo spíše aktivity s dětmi?

Lásku k dětským táborům mám po rodičích. Naši kdysi tábory také organizovali a já jsem tam jezdila jako pomocný animátor. Rodiče dělají podobné aktivity dodnes, protože děti milují. Asi proto je nás doma také pět dětí. Rybářský tábor jsem si vymyslela, když jsem se s bývalým partnerem Jakubem Vágnerem přestěhovala na Katlov k jezeru. Zjistila jsem, že mám příliš volného času a nevyužívám ho efektivně. Já to dnes organizuji, komunikuji s rodiči, vymýšlím program spolu s mou nejmladší sestrou Rozárkou a trávím s dětmi v létě pět týdnů.

Zmínila jste vašeho expartnera Jakuba Vágnera. Fandíte mu nyní ve StarDance?

Byla jsem o víkendu u rodičů, dívali jsme se s celou rodinou a shodli se na tom, že Jakub byl jednoznačně nejlepší. Byla jsem velmi mile překvapena. Věděla jsem, že má Kuba rytmus v těle, ale že bude takto úžasný... klobouk dolů.