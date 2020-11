Jsem ženská, zamilovávám se ušima, říká modelka Denisa Kršková

Narozeniny jste oslavila na focení pro magazín Esquire. Jak se cítíte?

Zase o rok starší. Cítím se skvěle, bylo to pro mě opravdu překvapení. Najednou se tady všichni zjevili s obrovským prskajícím větrníkem. Miluji sladký a větrník je můj favorit. Bylo to úžasné.

Sladké si můžete dovolit, postavu na to máte.

Mám na sobě pánské kalhoty asi o dvě čísla větší, takže těch větrníků se tam vejde dost. (smích)

Prozradíte, kolik vám je?

Mám Kristova léta. Tadá!

Tématem focení byla Poslední večeře páně.

No doufám, že moje poslední není. Mám přece ty velké kalhoty, ne?

Jaký styl vám je osobně nejpohodlnější?

Myslím, že tento styl. Lehce pánský, ležérní, nerada se v něčem škrtím. Jsem taková neuchopitelná, řekněme.

Minišaty a podpatky si berete z povinnosti?

Ani z povinnosti. Podpatky ano, ty samozřejmě. Ale minišaty ne.

Jak vypadá váš šatník doma? Čeho je tam nejvíce?

Nejvíce pánských obleků, džínsů a košil. Ale najedeme tam i šaty a dokonce i ty podpatky.

Denisa Kršková

A co doplňky, sbíráte třeba kabelky?

Ne, sběratel kabelek rozhodně nejsem. Vystačím si tak se čtyřmi. Abych to měla na jaro, léto, podzim, zimu a vlastně jsou to spíš všechno ledvinky než kabelky. Miluji šperky, mám ráda naše designéry, takže ty bychom tam našli určitě.

Odkud máte tolik pánského oblečení? Cíleně chodíte do pánského oddělení, nebo jsou to pozůstatky?

Pozůstatky to tak úplně nejsou. (smích) Ale z druhé ruky dost často. A občas, když zabrousím do obchodu s některým ze svých kamarádů, tak se tam najde i něco pro mě. To ale neznamená, že v dámském si nic nevyberu.

Ve světě modelingu jste zběhlá. Zažila jste nějaký traumatizující moment?

Myslím, že ne. Nejsem si vědoma, že by mě něco výrazně poznamenalo. Poznamenat se umím někdy dostatečně sama.

Čím si myslíte, že jste nejvíce charakteristická?

Asi sama sebou, prostě taková, jaká jsem. Jsem možná něčím trochu jiná. Nevím, těžko sama sebe hodnotit.

Jak má vypadat muž, do kterého byste se zamilovala? Jaké věci jsou vám blízké?

Pro mě je to rozhodně charisma a smysl pro humor. Jsem ženská, zamilovávám se ušima!

Denisa Kršková

Dnes sršíte energií, čím si udržujete pozitivní mysl v druhé vlně koronaviru?

Musím tedy říct, že mi hodně pomáhá práce, kterou naštěstí zatím mám. Ale mám potřebu tu energii investovat i jinam. Třeba vymyslet nějaký projekt. V létě v návaznosti na koronavirovou situaci jsme se dvěma kamarádkami udělaly projekt Má Vlast Edit. Třídenní pop-up českých designérů. V zásadě je to o tom, aby člověk energii, kterou má, poslal do něčeho, co má smysl jak pro něho, tak i pro někoho dalšího.

Potěší vás milé zpětné vazby?

To potěší každého!

Co si děláte z kritiky?

Jelikož nejsem žádná celebrita, tak mám to štěstí, že se mi nějaká vyloženě hrubá kritika vlastně vyhýbá. Ale někdy se umím zkritizovat tak, že když by to řekl někdo jiný, tak by možná zhrouceníčko přišlo.

Co vás dokáže postavit na nohy?

Prosecco! (smích)

Tak to je ta dieta podle modelky…

To ne. Tak na nohy mě dokáže rozhodně postavit můj pes, když na mě ráno skočí.

Denisa Kršková

Jste psí člověk, co si dopřeje dlouhé procházky?

Jsem. Ale od přírody jsem docela i líná, mám to na kroky. Pět tisíc kroků máme procházku.

Dnes tu fotíte pro Esquire. Prohlížíte si ráda pánské magazíny? Jaké stránky vás zaujmou?

Esquire si vždycky ráda otevřu. Protože mě baví nejen hezké obrázky, které rozhodně má, ale i chytré čtení.

Ženy často listují magazíny, aby se dozvěděly, co mají muži rádi.

Přesně! (smích) Důležité je být v obraze. Jinak jsem sama sebou.

Nenecháváte se od nikoho předělávat?

Ono to asi ani moc nejde, v mém případě. To ale neznamená, že jsem nepřizpůsobivá.

Takovému muži byste ukázala dveře...

Anebo možná on mně.