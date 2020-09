Dvořáková: Po letech zkušeností si říkám, že na vzhledu partnera nezáleží

Jaké byly vaše modelingové začátky?

Začalo to na castingu do soutěže Schwarzkopf Elite Model Look v roce 2006. Pak se to přesunulo do světového finále, které jsem taky vyhrála a potom jsem začala se všemi těmi foceními pro různé magazíny.

Jaký byl modelingový svět pro mladou dívku?

Pro mě určitě těžký, protože jsem nemluvila ani anglicky. Mně bylo čerstvých patnáct, takže mi to dalo hodně velkou školu, naučila jsem se jazyk, starat se sama o sebe. Jako každá práce to má své plusy i minusy. Podívala jsem se na místa, které bych v životě neviděla, a potkala se s lidmi, které bych nikdy nepotkala.

Teď své zkušenosti zužitkujete v soutěži Elite Model Look, jaká je v ní vaše role?

Jsem třetím rokem ambasadorkou a provázím všechny castingy po celé České republice. Letos jich je dohromady čtrnáct a na každém moderuji, což je nová zkušenost a práce, která mě posune dopředu. Hrozně si toho vážím. Předposlední casting je 17. září v Praze a poslední 18. září v Teplicích.

Co musí podle vás mít dívky, aby se hodily pro módní svět?

Vím, že to nemá být úplně prvoplánová krása, musí vyzařovat něco zajímavého, charisma, musí vypadat nějak jinak. Ale mně se právě ta prvořadá krása líbí, takže se koukám i na to, jak holky přijdou, komunikují a samozřejmě jak vypadají.

Které krásky byly vaším vzorem?

Když jsem s modelingem začala, tak jsem neměla žádný vzor. Nějak jsem se v tom nehledala, takže až po čase, po pár letech se mi líbí Gisele Bündchenová a z českých krásek je to určitě Tereza Maxová, která je podle mě krásná jak zevnitř, tak zvenku.

Denisa Dvořáková a Michaela Kocianová (27. srpna 2019)

Jste ráda, že už se nediskriminují modelky vyššího věku a že se stále více objevují dobře vypadající čtyřicátnice a padesátnice?

Takto to podle mě mělo být vždy. Před pár lety se v New Yorku zavedlo pravidlo, že dívka pod osmnáct let nemůže pracovat. Na jednu stranu je to dobře, mladé dívky nejsou připraveny jít do světa. To jsem nebyla ale ani já, ale zvládla jsem to. Je to dobře i pro rodiče, kteří jsou více v klidu, když je dívka dospělejší a možná trošku ví, co už očekávat od světa. Ale na druhou stranu, co se týče modelingu, je dobré začít v patnácti, kde je vidět, jak se dívka vyvíjí. Od té doby ji můžeme připravit do modelingového světa.

Jaké byly nejkrizovější okamžiky vaší profese v modelingu?

Asi být sama. Pamatuji si, že moje první cesta byla do Singapuru a nikdy jsem nebyla takto daleko od rodiny a domova,a na tak dlouho. To bylo pro mě těžké a potom ta angličtina. Člověk si na to pak zvykne, víc se těší domů, užívá si čas s rodinou a přáteli.

Dokázala jste v osobním životě zužitkovat, že jste modelka? Zvalo vás více kluků na rande?

Nemůžu posoudit, jaké by to bylo, kdybych modeling nedělala, ale asi těch nabídek bude víc. Člověk je více vidět a je o něho i větší zájem. Ale jestli jsem to v osobním životě zužitkovala? To asi ne. Snažím se být normální holka, mám dva bráchy, chodíme spolu cvičit, na houby a cokoliv. Prostě normální věci.

Myslíte, že vám krása může někdy uškodit? Že kluci jdou vyloženě po tom, že jste „ta krásná“ a nekoukají už na nic jiného.

Už se mi párkrát stalo, že nebylo jasné, jestli chtějí mě, tu pohodovou Denisu do světa, která je uvnitř, nebo se chtějí jen ukázat s tou vysokou blondýnou. Ale musím říct, že krása je k tomu jen takový bonus.

Vítězka českého kola Kenvelo Elite Model Look 2006 Denisa Dvořaková (vpravo) a vedle ní slovenská vítězka Mirka Michlíková

Máte nějaká kritéria pro ideálního partnera?

Nemám. Asi každá mladá dívka v patnácti má, že musí být vysoký, tmavovlasý a sportovní. Ale po letech zkušeností si řeknu, že vůbec nezáleží na tom, jak vypadá. Samozřejmě tam musí být nějaké sympatie, charisma na první schůzce. Ale abych teď úplně vyjmenovala, co chlap má mít, tak to nemám.

Zažila jste si chvíle, že váš osobní život hodně řešil bulvár. Jak to prožíváte?

Pro mě je to věc ze soukromí, o které se nijak moc nevyjadřuji, protože to je právě moje soukromí. Hlavně mi záleží na mé rodině a přátelích, kterým se svěřuji a kteří znají celou situaci. Někdy mě tedy naštve, že si přečtu něco, co není pravda. Většinou tomu věří lidé, kteří mě neznají a nevědí, jak to všechno opravdu je.

Necítíte tedy potřebu se někde omlouvat, i když to ve vás v daný moment vře?

Přesně jak jste řekl, ve mně se to úplně vaří a nejradši bych zvedla telefon a vykřičela do světa, jak to vlastně je. Ale na druhou stranu si řeknu, komu to mám vysvětlovat? Moje rodina to ví, přátelé to vědí a já vlastně nemusím vysvětlovat každému, co je pravda. Hlavně se mi kolikrát stalo, že i když jsem pravdu řekla, tak si stejně každý napíše, co chce.

Momentálně máte přítele?

Momentálně nemám přítele.

Denisa Dvořáková (12. září 2012)

Jste nákupní maniak jako modelky obecně?

Je pravda, že se mi to stane jednou za půl roku, protože nemám ráda nakupování každý týden. Většinou, když mám chuť a je co koupit, tak mi umí ujet ruka. Potrpím si třeba na kabelky a boty. Také bundy, ty větší kousky, které vykouzlí na outfitu celý ten look. Miluji i menší značky a tam jsem vlastně hodně často.

Jaké okamžiky si ráda vychutnáváte, když máte volno?

Miluji přírodu. Výlety do přírody, rodinné oslavy. Mám pejska, takže ráda trávím doma čas s knížkou, když se ke mně doma přitulí a mám klid.

Co máte za pejska?

Já mám kokršpanělku už čtvrtým rokem. Je jí sedm, adoptovala jsem ji z útulku, ještě když jsem žila v Bratislavě. Je strašně hodná.

Nevadí vám nechat se venku zaneřádit od bláta?

Ne, ne, vůbec. Já to mám právě ráda. Teď plánuji, až skončíme s castingy Elite Model Look, jít do Krkonoš na pár dní. Jenom túry po horách, trošku vypnout hlavu a tak. Na to se těším.