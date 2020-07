Kdyby mě nezradil mozek, byl bych veterinářem, říká nejbohatší model

David Gandy předběhl mladšího kolegu z USA Seana O’Prye, který se živí modelingem od sedmnácti let. Jednatřicetiletý Američan však ještě musí hodně přitlačit, aby librového milionáře Gandyho předstihl – alespoň v příjmech a celkové hodnotě majetku.



„David je bez pochyb jedním z nejúspěšnějších britských modelů a výše jeho konta v bance to jen dokazuje. Zářil ve velkých kampaních módních domů Dolce & Gabbana, Hugo Boss či Carolina Herrera, které mu vždy platily královské sumy. Navíc má velké peníze i ze smlouvy na reklamu pro řetězec Marks & Spencer. Nicméně zůstává jako správný chlap z Essexu stále nohama na zemi a nestala se z něj primadona,“ píše deník The Mirror.

David Gandy si v mládí přál být veterinářem. Protože je nadprůměrně fyzicky atraktivní, nakonec se mohl živit jako model. Na studium veterinární medicíny by mu podle jeho slov ani nestačil mozek. „Chtěl jsem být veterinář. To byl můj velký sen. Zřejmě tak trochu pořád je, jenom kdyby mě nezradil můj mozek,“ vtipkoval v jednom z rozhovorů.

Úspěšný model zklamal v minulosti mnoho svých příznivců poté, co odmítl hlavní roli ve filmu Padesát odstínů šedi. Prý to pro něj zkrátka nebylo to pravé.



VIDEO: David Gandy jako hvězda reklamních kampaní: