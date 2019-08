Dnešní modelky nemají takovou životnost jako my z 90. let, říká Peštová

„Je třeba poznat dobrou příležitost a chytit ji za pačesy. Zároveň je ale důležité zůstat sama sebou a nenechat se zblbnout pozlátkem,“ říká rodačka z Teplic, která se po výhře v modelingové soutěži nejdřív přestěhovala do Paříže a poté do New Yorku, kde naplno rozběhla kariéru.

Objevila se na obálkách magazínů jako GQ, Marie Claire, Cosmopolitan, Glamour a ELLE. Po Pavlíně Pořízkové byla v roce 1995 druhou Češkou v historii na titulce prestižního plavkového magazínu Sports Illustrated. Objevila se na ní ještě v letech 2000 a 2006. Byla tváří značek L’Oréal a také andílkem Victoria’s Secret.

Svět modelingu se od jejích úplných začátků dost změnil. Podle Daniely Peštové to má pro současné dívky svá negativa i pozitiva. „Dnes se může v podstatě kdokoliv s dobrou aplikací stát hvězdou sociálních sítí, říkat si modelka a živit se tím. Na druhé straně nemají dnešní modelky takovou životnost, jako tomu bylo v 90. letech,“ míní Peštová a vyjmenovává své slavné kolegyně jako Naomi Campbellovou, Claudii Schifferovou či Lindu Evangelistu.

Na jména hvězd dnešních přehlídkových mol si širší veřejnost už jen tak nevzpomene. „Navíc mi přijdou dnešní fotky příliš vyretušované. Vytratilo se z nich kouzlo nedokonalosti a jedna modelka vypadá jako druhá. Trochu nuda,“ popisuje realitu současnosti.

Prázdniny tráví Daniela Peštová s rodinou a čeká ji užívání si klidu, pohody a nicnedělání. Předtím ovšem stihla s herečkou Janou Krausovou, bývalým fotbalistou Antonínem Panenkou, brankářem Tomášem Vaclíkem a fotografkou Terezou z Davle nafotit benefiční kalendář pro organizaci ALSA pomáhající pacientům s nevyléčitelnou nemocí amyotrofickou laterální sklerózou. „Co je ALS jsem věděla. Mám známou, která touto nemocí trpí. Ale o jejich spolku jsem slyšela poprvé a byla jsem tak ohromena tím, co dělají, že jsem jim nabídla svou pomoc,“ dodala.

Daniela Peštová a Pavol Habera na festivalu v Karlových Varech v roce 2017:

