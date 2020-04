Mívala jsem ochranku i na spodní prádlo, vzpomíná Claudia Schifferová

Rodačka z Rheinbergu zavzpomínala na časy své největší slávy. Všichni jí byli prý tak posedlí, že si dokonce musela najmout ochranku, která jí hlídala osobní věci ve chvíli, kdy procházela po mole. Po návratu z něj totiž většinou už nenašla ani své spodní prádlo.



„Kdykoli jsem předváděla na molu a vrátila se zpět do šatny, neustále mizelo mé spodní prádlo. Podprsenka, kalhotky... všechno bylo pryč!“ vzpomíná Claudia Schifferová v rozhovoru pro britské vydání magazínu Elle na nejúspěšnější léta své kariéry.

„Nebyla jsem schopna dostat se vůbec k autu, pokud mi neudělali tunel. Lidé prořezávali pravidelně díry do stanů produkce a snažili se mě nafotit. Museli jsme mít početnou ochranku na každé přehlídce,“ popisuje nepříjemné okolnosti slávy Schifferová.

Bývalá supermodelka oslaví v srpnu padesáté narozeniny. Okolí jí prý stále skládá komplimenty. „Člověk se zkrátka dostane do další fáze svého života a jde dál. Není nutné, aby vám celý život říkali, že jste nádherná. Přijde nová generace a vy jim předáte žezlo. Pro mě to bylo naprosto přirozené. Nežárlila jsem ani nezáviděla. Jedna věc je jistá. Neumím si představit nic horšího, než kdybyste řekli, tady máš magickou pilulku, po níž budeš zase vypadat jako ve dvaceti,“ tvrdí Schifferová.

Známé krásky Claudia Schifferová, Naomi Campbellová, Cindy Crawfordová, Linda Evangelista, Christy Turlingtonová a Kate Mossová tvořily v devadesátých letech elitní skupinu modelek známou jako „Big Six“, takzvané supermodelky módního průmyslu.



Claudia Schifferová se v roce 2002 provdala za filmového producenta Matthewa Vaughna (49), s nímž má tři děti, sedmnáctiletého Caspara, patnáctiletou Clementine a devítiletou Cosimu.

„Pocházím z velké rodiny a vždy jsem chtěla vlastní děti. Než jsem potkala Matthewa, v jednom kuse jsem pracovala. Když jsem porodila první dítě, moje priority se úplně změnily. Být matkou mi dalo pocit, že to je to, co jsem doopravdy,“ řekla topmodelka v minulosti v jednom z rozhovorů.

