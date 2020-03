Ve dvaceti jsem si nechala kvůli kariéře udělat prsa, prozradila Teigenová

Manželka zpěváka Johna Legenda podstoupila plastiku prsou, když jí bylo dvacet let. „Bylo to hlavně kvůli plavkám. Říkala jsem si, že když budu při pózování ležet na zádech, prsa by měla být pevná. Ale pak máte děti, prsa se naplní mlékem a zase vypustí a teď jsou zdeformovaná,“ uvedla pro magazín Glamour.

Teigenová, která se poprvé objevila v prestižním plavkovém vydání magazínu Sports Illustrated v roce 2010, si před lety poprsí nenechala zvětšit, ale jen vyplnit, aby měla oblejší a pevnější ňadra.

Nyní plánuje implantáty vyměnit a případně poprsí povytáhnout. „Implantáty by se měly měnit každých deset let. Ale když máte děti, přemýšlíte o rizicích operace. Říkám si, že nechci umřít při plastice prsou,“ prohlásila.

Modelka má se zpěvákem dceru Lunu Simone (3) a syna Milese Theodora (1). V případě obou dětí Teigenová podstoupila umělé oplodnění a pak si vybrala pohlaví embrya.

Chrissy Teigenová před třemi lety přiznala, že v minulosti byla na liposukci podpaží, kterou si nemohla vynachválit. „Nechala jsem si vysát tuk z podpaží, což byla nejlepší věc. Je to velké tajemství, ale už je mi to jedno. Bylo to asi před devíti lety. Myslím, že se mi to vrátilo, takže si zaplatím asi novou liposukci. Bylo to tak jednochuché. V šatech jsem se cítila lépe, byla jsem sebejistější. Byla to sice ta nejhloupější věc, jakou jsem kdy udělala, ale přesto se mi to líbilo. Upřímně, vůbec toho nelituji,“ prohlásila v roce 2017.