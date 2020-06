Po 14 letech mám opět prsa bez implantátů, pochvaluje si Chrissy Teigenová

„Zbavila jsem se svých prsních implantátů. Dobře mi sloužily po mnoho let, ale už je konec. Chci zase konečně zapnout přes prsa šaty ve své velikosti a moci ležet pohodlně i na břiše. Všechno je v pohodě, nedělejte z toho prosím drama. Pořád mám prsa, ale už je tvoří čistě jen můj tuk,“ napsala Chrissy Teigenová k černobílé fotografii na Instagramu.

„Sbohem prsíčka“, napsala mámě před operací vzkaz čtyřletá dcera Luna. Přátelé modelky Meghan Mackenziová a Luke Dillon jí pro změnu nechali vyrobit dost ve tvaru prsou s nápisem RIP 2006-2020 odkazující na roky, ve kterých měla kráska implantáty.



Modelka se o rozhodnutí vrátit se ke svým přirozeným prsům rozpovídala již před několika měsíci v rozhovoru pro anglické vydání magazínu Glamour. „Po dvou dětech a mnoha měsících kojení se má kdysi vylepšená prsa dost změnila k horšímu. Chci zpátky ta svá. Do budoucna budu uvažovat maximálně tak o jejich lehké modelaci a zpevnění,“ řekla.

Chrissy Teigenová si nechala vylepšit prsa na začátku kariéry ve svých dvaceti letech. Modelka, která se poprvé objevila v prestižním plavkovém vydání magazínu Sports Illustrated v roce 2010, si před lety poprsí nenechala zvětšit, ale jen vyplnit, aby měla pro focení v plavkách oblejší a pevnější ňadra.

Modelka má se zpěvákem Johnem Legendem dceru Lunu Simone (4) a syna Milese Theodora (2). V případě obou dětí Teigenová podstoupila umělé oplodnění a poté si vybrala pohlaví embrya.



Chrissy Teigenová před třemi lety přiznala, že v minulosti byla také na liposukci podpaží, kterou si nemohla vynachválit. „Nechala jsem si vysát tuk z podpaží, což byla ta nejlepší věc, co jsem mohla udělat. Bylo to asi před devíti lety. Myslím, že se mi to postupně vrátilo, takže si zaplatím novou liposukci. Bylo to tak jednoduché. V šatech jsem se pak cítila mnohem lépe, byla jsem sebejistější. Byla to podle mnoha lidí nejzbytečnější věc, co jsem kdy udělala, ale přesto se mi to moc líbilo. Upřímně, vůbec toho nelituji,“ prohlásila v roce 2017.