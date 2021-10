Českou Missis 2021 se stala matka s devíti dětmi

Soutěž Česká Missis podle organizátorů není jen o vnější kráse. Rozhodující je charisma, vztah s dítětem a inspirativní osobnost. Všechny finalistky mají svůj příběh, nicméně Juliana Sládečková i podle poroty vynikala nad ostatními. Je podnikatelka a majitelka firmy v textilním průmyslu, žena plná optimismu, která vždy myslí v první řadě na svoji početnou rodinu.

Na finále v pražském Divadle Broadway vystoupili zpěvák Jaro Smejkal nebo jeho kolegyně Kamila Nývltová. Nechybělo vystoupení české mistryně v dogdancingu Markéty Coufalové s border kolií Angie.

Během volných disciplin maminky s dětmi překvapily. Diváci si užili originální taneční vystoupení, akrobacii, zpěv, světelnou show, jógu, ale třeba i pečení.

Veronika Farářová, Alice Bendová a vítězky soutěže Česká Missis 2021 (20. října 2021)

V porotě nechyběla ambasadorka České Missis Alice Bendová. „Všechny finalistky s jejich dětmi jsem moc ráda poznala, a přestože covid nám tento ročník trošku protáhl a neumožnil realizaci tak, jak bylo v plánu, nakonec jsme si všichni celý průběh soutěže užili. Finále bylo vyvrcholení, které se perfektně povedlo. Vyhrála má favoritka Juliana Sládečková, kterou opravdu obdivuji,“ prozradila herečka.

Moderování se ujala Veronika Farářová, která je současně ředitelkou soutěže. „Byly to náročné dva roky. Jsem vděčná, že jsme to společnými silami dotáhli až do slavnostního finále. Vítězkám gratuluji a věřím, že se opět všichni setkáme. Začátkem roku spustíme castingy na další ročník, už teď se těším, co přinese,“ dodala Farářová.