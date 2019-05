Česká Miss se spojí se slovenskou, vybere se i československá kráska

Tak šel čas s českou soutěží Miss Od revolučního roku 1989 se tituly královen krásy rozdávaly pod hlavičkou soutěže Miss Československo – později České republiky, jejímž zakladatelem a prezidentem byl Miloš Zapletal. V roce 2008 odkoupil podnikatel Jan Moťovský pořádající agenturu soutěže Miss ČR od Miloše Zapletala, ale o několik měsíců později odcestoval na obchodní jednání do Francie a slehla se po něm zem. Co se s ním stalo, dodnes není jasné. Jan Moťovský a Miloš Zapletal (2008) Michaela Maláčová (2014) Eva Čerešňáková a Martin Ditmar (2016) V roce 2005 vznikla konkurenční soutěž manželky miliardáře Zdeňka Bakaly Michaely Maláčové s názvem Česká Miss. Ta fungovala paralelně spolu s Miss ČR do roku 2010, kdy se sloučila se starší a tradičnější soutěží. V roce 2014 se novou majitelkou a ředitelkou České Miss stala podnikatelka Marcela Krplová. Ta později figurovala v kauze dotačního podvodu v Ústeckém kraji. Na podzim 2016 se vedení České Miss chopila Eva Čerešňáková a Martin Ditmar. Po dvou ročnících skončili a jejich podíl v létě 2018 odkoupila mezinárodní kosmetická společnost Juliette Armand. Organizátorem soutěže je Miss Events a.s.