Missí nemoc nám nehrozí. Partneři vše ustojí, tvrdí nové královny krásy

„Přítele mám. Myslím, že bude trochu smutný, když odjedu na delší dobu pryč. Ale je úžasný, moc mě podporuje. Je dost silná osobnost, takže náš vztah by nemělo mé vítězství pokazit,“ řekla Stanislava Lučková (26), která poletí reprezentovat Slovensko na světové finále Miss Earth na Filipíny.

„Navíc nemám slabost pro sportovce. Chlap mě musí zaujmout charizmatem a inteligencí. To můj přítel všechno má a jsem opravdu nyní ve vztahu šťastná a naplňuje mě,“ uvedla rodačka z Košic.

Stejně to má i její kolegyně Klára Vavrušková (20), která pochází z Kostelce nad Orlicí a je druhá nejkrásnější dívka Česka pro letošní rok.

„Přítele mám. Myslím, že to je pevný vztah. Nikdo ze sportovců by mě nezlákal. Přítel je silná osobnost a doufám, že s větší pozorností kolem mě, která bude nyní, nebude mít problém,“ prohlásila Česká Miss Earth 2019 a zároveň Česko-Slovenská Miss 2019. Dodala, že na tlak médií a showbyznys nebyla zvyklá a bude se s tím muset popasovat.

Ani nová Česká Miss Barbora Hodačová (23) se o svůj vztah nebojí. Přítele má už rok a půl. Jelikož je to automobilový závodník a dost silná osobnost, podle ní všechen případný humbuk kolem nich ustojí. Nová královna krásy spíše řeší školu.

„Vítězství mi asi trochu ztíží studium práv. V lednu mě čekají státnice a dám do toho všechno. Čas se vždycky najde, když se chce,“ prohlásila rodačka z Teplic.

Přihlásily jsme se samy

Dívky prozradily, že do soutěže krásy se přihlásily samy. Většinou to bylo na popud kamarádek.

„Kamarádka Natália mi každý rok psala: Lučková, už jsi se přihlásila do Miss Universe? Konečně jsem ji uposlechla a přihlásila jsem se. Chtěla jsem to vyzkoušet i proto, že je tu věková hranice a mně je 26 let. Byla to moje poslední šance,“ řekla Stanislava Lučková.

„Do soutěže jsem se přihlásila sice na popud jiných lidí, ale největší zásluhu na tom mám já sama. Že jsem odeslala tu přihlášku,“ řekla Klára Vavrušková a dodala, že zatím nepřemýšlela, co udělá s výhrou. „Bylo to opravdu nečekané. Určitě bych chtěla peníze i někam věnovat. V Praze nebydlím, ale vybavený byt, který jsem vyhrála, určitě využiju. Těším se tam.“

Barbora Hodačová také uposlechla kamarádku, která jí pořád říkala, ať se přihlásí. Díky svému vítězství poletí na Miss Universe do Jižní Koreje.

„Na světové finále soutěže krásy se těším. V Asii jsem nikdy nebyla, bude to tedy pro mě nová zkušenost,“ dodala Česká Miss 2019.