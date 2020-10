Česká Miss vybrala nové finalistky, soutěž krásy však letos zrušila

„Finále České Miss letos 2020 nebude. Situace se nelepší a covidové období bohužel ničí životy mnoha lidí. Rozhodli jsme se tedy věnovat poslední měsíce tohoto roku pomoci druhým,“ oznámila obchodní ředitelka České Miss Veronika Farářová.

Posunutí finále do příštího roku není jedinou novinkou, kterou Česká Miss připravila. Namísto finále se vedení soutěže rozhodlo uspořádat v letošním roce charitativní Bazar České Miss a navazující charitativní galavečer, jehož výtěžek poputuje Nadaci Vize 97 Dagmar a Václava Havlových.

„Je nám opravdu ctí, že paní Havlová bude součástí akcí, které máme v plánu. O termínu konání finále České Miss 2021 vás budeme brzy informovat, v tuto chvíli je pro nás prioritní věnovat naši energii potřebným,” dodala Farářová.

Třicet dívek, které postoupily ze základních castingů, se během semifinále představilo ve třech kolech. Nejprve před porotu složenou z partnerů soutěže a bývalých vítězek předstoupily v rámci rozhovoru, následně předvedly ukázky svých volných disciplín a na závěr je čekala promenáda v plavkách.

26. října 2019

Čtrnáct finalistek v příštích měsících čeká nejen soustředění, ale také workshopy a další partnerské akce. V průběhu těchto aktivit dostanou finalistky možnost se vyprofilovat a ukázat, zda mají na to účastnit se velkého finále. Počet dívek, které dostanou šanci utkat se o korunku, je primárně určen na deset.

„Veškeré dívky, které bojovaly na semifinále o postup do finálové čtrnáctky, mají můj velký obdiv. Za mě to zvládly na výbornou a ani po celém náročném dni jim nezmizel z tváří úsměv. Jsou krásné, milé, šikovné a hlavně to jsou bojovnice! Už teď se těším na práci s nimi a celou přípravu na finálový galavečer,“ uzavřela ambasadorka soutěže Eliška Bučková.