Nejdéle úřadující Česká Miss Hodačová má nový titul. Vystudovala práva

Barbora Hodačová je díky trvající koronavirové krizi nejdéle úřadující Českou Miss. Titul získala v roce 2019, kdy jej převzala po Lee Šteflíčkové. Finálový galavečer se tehdy odehrával v Hudebním divadle Karlín pod taktovkou moderátora Libora Boučka.

Nyní se královna krásy po studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pochlubila magisterským diplomem. „Ano, momentálně jsem dostudovala, nicméně ještě mě čeká rigorózní práce, kdy získám titul JUDr. Aktuálně jsem ale šťastná, že mohu vstoupit do nové životní kapitoly a najít si obor, ve kterém se budu moci konkrétně specializovat, jelikož studium je všeobecné,“ řekla novopečená právnička Hodačová.

Upřesnila, že ji nejvíce zajímá soudnictví a práce na soudě. Zatím by ovšem chtěla nastoupit do nějaké nadnárodní korporace, kde by si mohla udělat koncipienturu a nasbírat zkušenosti z praxe.

Českou republiku Barbora Hodačová reprezentovala v prosinci 2019 na světové soutěži Miss Universe v Atlantě. Vítězkou se tenkrát stala Jihoafričanka Zozibini Tunziová.

Během celé soutěže však česká kráska dokázala pilně studovat práva, což ocenilo i vedení soutěže. „Za celou Českou Miss Essens Báře moc gratuluji. Naše vítězky jsou důkazem toho, že tato soutěž krásy už dávno není jen o vzhledu. Vzdělávají se, věnují se charitám a podporují na cestě za snem i aktuální finalistky,“ vzkázala ředitelka soutěže Veronika Farářová.