Plus size modelka oznámila těhotenství na deváté výročí manželství

„Před devíti lety jsem si vzala lásku mého života. S mým nejoblíbenějším člověkem na světě jsem prošla skvělou cestu. Dnes se cítíme být požehnaní, vděční a jsme nadšení, že můžeme oslavit, že se naše rodina rozroste! Hezké výročí Justine. Život bude už jen lepší,“ napsala modelka na Instagramu.

Její manžel na svém profilu zveřejnil fotku, na které modelka drží snímek z ultrazvuku.

„Mé věčné lásce a každodenní inspiraci. Všechno nejlepší, Ashley. Těch devět let mi připadá jako celý život. Myslím, že je to proto, že můj život opravdu začal, když si do něj vstoupila ty,“ napsal s vyznáním lásky.

S manželem Justinem Ervinem se Ashley Grahamová seznámila v roce 2009 v kostele v New Yorku, kde oba pomáhali jako dobrovolníci. Modelka přiznala, že než našla toho pravého, chvíli to trvalo.

„Když jsem byla mladší, spala jsem snad s půlkou New Yorku. S Justinem jsem chtěla mít hned od začátku vztah postavený na úplně jiných hodnotách,“ prozradila Grahamová v rozhovoru pro ELLE jeden z důvodů, proč se rozhodla počkat na sex se svým manželem až po svatbě, kterou měli v roce 2010.

Ještě v lednu prohlásila, že si dítě rozhodně přeje, netlačí ale na pilu. „Být ženou a manželkou mě naprosto naplňuje. Necítím to tak, že nyní potřebuji děti k tomu, abych byla šťastnější. Až to alepřijde, nebudu se tomu bránit. Ale v současnosti jsem spokojená s tím, jak to je. Věnuji se naplno svému muži a své práci,“ prohlásila.